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РБ Лейпциг - Майнц 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
01 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Норберт Грудцински (Гамбург, Германия);
РБ Лейпциг
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Майнц, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Майнц
Майнц
21ГерманияврЯнис Бласвих
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
4ВенгриязщВилли Орбан
32ХорватиязщЙошко Гвардиол
22ГерманияпзДавид Раум
17ВенгрияпзДоминик Собослаи
27АвстрияпзКонрад Лаймер
8МалипзАмаду Айдара
7ИспанияпзДани Ольмо
19ПортугалиянпАндре Силва
11ГерманиянпТимо Вернер
27ГерманияврРобин Центнер
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
16ГерманиязщШтефан Белл
21ГерманиязщДанни да Коста
19ФранциязщАнтони Каси
20ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
6ГерманияпзАнтон Стах
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
11ДаниянпМаркус Ингвартсен
17ФранциянпЛюдовик Ажорк
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ДанияБо Свенссон
История личных встреч
08.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 9 Майнц1 : 1РБ Лейпциг
08.01.2022 Германия - Бундеслига Тур 18 РБ Лейпциг4 : 1Майнц
15.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 1 Майнц1 : 0РБ Лейпциг
23.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 18 Майнц3 : 2РБ Лейпциг
20.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 1 РБ Лейпциг3 : 1Майнц
24.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 27 Майнц0 : 5РБ Лейпциг
02.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 10 РБ Лейпциг8 : 0Майнц
03.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 32 Майнц3 : 3РБ Лейпциг
16.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 15 РБ Лейпциг4 : 1Майнц
29.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 32 Майнц3 : 0РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д25 17 2 6 55-31 53 70.7
2
Лига чемпионов
Бавария25 15 7 3 72-27 52 69.3
3
Лига чемпионов
Унион25 14 6 5 38-28 48 64.0
4
Лига чемпионов
Фрайбург25 13 7 5 38-34 46 61.3
5
Лига Европы
РБ Лейпциг25 13 6 6 49-30 45 60.0
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф25 11 7 7 46-36 40 53.3
7 Вольфсбург25 10 8 7 44-32 38 50.7
8 Байер25 11 4 10 45-40 37 49.3
9 Майнц25 10 7 8 40-36 37 49.3
10 Боруссия М25 8 7 10 40-44 31 41.3
11 Вердер25 9 4 12 39-48 31 41.3
12 Аугсбург25 8 4 13 32-45 28 37.3
13 Кёльн25 6 9 10 33-44 27 36.0
14 Бохум25 8 1 16 27-56 25 33.3
15 Хоффенхайм25 6 4 15 33-45 22 29.3
16 Герта25 5 6 14 30-48 21 28.0
17
Зона вылета
Шальке-0425 4 9 12 21-45 21 28.0
18
Зона вылета
Штутгарт25 4 8 13 29-42 20 26.7

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