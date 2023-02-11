РБ Лейпциг - Майнц 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
01 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Норберт Грудцински (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Майнц, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Майнц
Майнц
|21
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|32
|зщ
|Йошко Гвардиол
|22
|пз
|Давид Раум
|17
|пз
|Доминик Собослаи
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|8
|пз
|Амаду Айдара
|7
|пз
|Дани Ольмо
|19
|нп
|Андре Силва
|11
|нп
|Тимо Вернер
|27
|вр
|Робин Центнер
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|16
|зщ
|Штефан Белл
|21
|зщ
|Данни да Коста
|19
|зщ
|Антони Каси
|20
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|6
|пз
|Антон Стах
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|11
|нп
|Маркус Ингвартсен
|17
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Марко Розе
|Бо Свенссон
История личных встреч
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|1 : 1
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|4 : 1
|15.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 0
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|3 : 2
|20.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|3 : 1
|24.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|0 : 5
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|8 : 0
|03.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 3
|16.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|4 : 1
|29.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|17
|2
|6
|55-31
|53
|70.7
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|15
|7
|3
|72-27
|52
|69.3
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|25
|14
|6
|5
|38-28
|48
|64.0
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|25
|13
|7
|5
|38-34
|46
|61.3
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|13
|6
|6
|49-30
|45
|60.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|25
|11
|7
|7
|46-36
|40
|53.3
|7
|Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|44-32
|38
|50.7
|8
|Байер
|25
|11
|4
|10
|45-40
|37
|49.3
|9
|Майнц
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|49.3
|10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|41.3
|11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|41.3
|12
|Аугсбург
|25
|8
|4
|13
|32-45
|28
|37.3
|13
|Кёльн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|36.0
|14
|Бохум
|25
|8
|1
|16
|27-56
|25
|33.3
|15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|29.3
|16
|Герта
|25
|5
|6
|14
|30-48
|21
|28.0
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|25
|4
|9
|12
|21-45
|21
|28.0
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|25
|4
|8
|13
|29-42
|20
|26.7