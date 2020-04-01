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Фрайбург - Герта 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
01 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Фрайбург
Герта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Герта, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Герта
Берлин
26НидерландыврМарк Флеккен
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
25ФранциязщКильянн Сильдийя
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
42ЯпонияпзРицу Доан
32ИталияпзВинченцо Грифо
9ГерманиянпЛукас Хёлер
1ДанияврОливер Кристенсен
3УругвайзщАгустин Рохель
5ХорватиязщФилип Уремович
31ГерманиязщМартон Дардаи
16АнглиязщДжонджо Кенни
21ГерманиязщМарвин Платтенхардт
29ФранцияпзЛука Тусар
6ТурцияпзТолга Джигерджи
8ГерманияпзСуат Сердар
24ГерманиянпЙессик Нганкам
7ГерманиянпФлориан Нидерлехнер
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
ГерманияСандро Шварц
История личных встреч
09.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 9 Герта2 : 2Фрайбург
26.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 24 Фрайбург3 : 0Герта
02.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 7 Герта1 : 2Фрайбург
06.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 30 Герта3 : 0Фрайбург
20.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 13 Фрайбург4 : 1Герта
16.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 32 Фрайбург2 : 1Герта
14.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 15 Герта1 : 0Фрайбург
09.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 25 Фрайбург2 : 1Герта
21.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 8 Герта1 : 1Фрайбург
10.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 26 Герта0 : 0Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д25 17 2 6 55-31 53 70.7
2
Лига чемпионов
Бавария25 15 7 3 72-27 52 69.3
3
Лига чемпионов
Унион25 14 6 5 38-28 48 64.0
4
Лига чемпионов
Фрайбург25 13 7 5 38-34 46 61.3
5
Лига Европы
РБ Лейпциг25 13 6 6 49-30 45 60.0
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф25 11 7 7 46-36 40 53.3
7 Вольфсбург25 10 8 7 44-32 38 50.7
8 Байер25 11 4 10 45-40 37 49.3
9 Майнц25 10 7 8 40-36 37 49.3
10 Боруссия М25 8 7 10 40-44 31 41.3
11 Вердер25 9 4 12 39-48 31 41.3
12 Аугсбург25 8 4 13 32-45 28 37.3
13 Кёльн25 6 9 10 33-44 27 36.0
14 Бохум25 8 1 16 27-56 25 33.3
15 Хоффенхайм25 6 4 15 33-45 22 29.3
16 Герта25 5 6 14 30-48 21 28.0
17
Зона вылета
Шальке-0425 4 9 12 21-45 21 28.0
18
Зона вылета
Штутгарт25 4 8 13 29-42 20 26.7

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