Фрайбург - Герта 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
01 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Герта, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Герта
Берлин
|26
|вр
|Марк Флеккен
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|25
|зщ
|Кильянн Сильдийя
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|42
|пз
|Рицу Доан
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|1
|вр
|Оливер Кристенсен
|3
|зщ
|Агустин Рохель
|5
|зщ
|Филип Уремович
|31
|зщ
|Мартон Дардаи
|16
|зщ
|Джонджо Кенни
|21
|зщ
|Марвин Платтенхардт
|29
|пз
|Лука Тусар
|6
|пз
|Толга Джигерджи
|8
|пз
|Суат Сердар
|24
|нп
|Йессик Нганкам
|7
|нп
|Флориан Нидерлехнер
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Сандро Шварц
История личных встреч
|09.10.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 2
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|3 : 0
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 2
|06.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|3 : 0
|20.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|4 : 1
|16.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|2 : 1
|14.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 0
|09.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|2 : 1
|21.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 1
|10.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|17
|2
|6
|55-31
|53
|70.7
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|15
|7
|3
|72-27
|52
|69.3
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|25
|14
|6
|5
|38-28
|48
|64.0
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|25
|13
|7
|5
|38-34
|46
|61.3
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|13
|6
|6
|49-30
|45
|60.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|25
|11
|7
|7
|46-36
|40
|53.3
|7
|Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|44-32
|38
|50.7
|8
|Байер
|25
|11
|4
|10
|45-40
|37
|49.3
|9
|Майнц
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|49.3
|10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|41.3
|11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|41.3
|12
|Аугсбург
|25
|8
|4
|13
|32-45
|28
|37.3
|13
|Кёльн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|36.0
|14
|Бохум
|25
|8
|1
|16
|27-56
|25
|33.3
|15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|29.3
|16
|Герта
|25
|5
|6
|14
|30-48
|21
|28.0
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|25
|4
|9
|12
|21-45
|21
|28.0
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|25
|4
|8
|13
|29-42
|20
|26.7