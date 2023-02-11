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Вольфсбург - Аугсбург 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
01 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Вольфсбург
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Аугсбург, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Аугсбург
Аугсбург
1БельгияврКоэн Кастельс
4ФранциязщМаксанс Лакруа
5НидерландызщМикки ван де Вен
6БразилиязщPaulo Silva
20ГерманияпзРидле Баку
22ГерманияпзФеликс Нмеча
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
31ГерманияпзЯнник Герардт
39АвстрияпзПатрик Виммер
16ПольшапзЯкуб Каминьский
33ЕгипетнпОмар Мармуш
1ПольшаврРафал Гикевич
2ПольшазщРоберт Гумни
23ГерманиязщМаксимилиан Бауэр
6НидерландызщДжеффри Гауэлеу
22БразилиязщИагу Бордуши
10ГерманияпзАрне Майер
27БельгияпзАрне Энгелс
13КосовопзЭльвис Реджбечай
16ШвейцарияпзРубен Варгас
11ГерманиянпМергим Бериша
7ХорватиянпДион Белё
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ГерманияЭнрико Масен
История личных встреч
08.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 9 Аугсбург1 : 1Вольфсбург
03.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 28 Аугсбург3 : 0Вольфсбург
06.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 11 Вольфсбург1 : 0Аугсбург
06.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 20 Аугсбург0 : 2Вольфсбург
04.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 3 Вольфсбург0 : 0Аугсбург
16.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 Аугсбург1 : 2Вольфсбург
27.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Вольфсбург0 : 0Аугсбург
18.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 34 Вольфсбург8 : 1Аугсбург
23.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 17 Аугсбург2 : 3Вольфсбург
13.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 30 Вольфсбург0 : 0Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д25 17 2 6 55-31 53 70.7
2
Лига чемпионов
Бавария25 15 7 3 72-27 52 69.3
3
Лига чемпионов
Унион25 14 6 5 38-28 48 64.0
4
Лига чемпионов
Фрайбург25 13 7 5 38-34 46 61.3
5
Лига Европы
РБ Лейпциг25 13 6 6 49-30 45 60.0
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф25 11 7 7 46-36 40 53.3
7 Вольфсбург25 10 8 7 44-32 38 50.7
8 Байер25 11 4 10 45-40 37 49.3
9 Майнц25 10 7 8 40-36 37 49.3
10 Боруссия М25 8 7 10 40-44 31 41.3
11 Вердер25 9 4 12 39-48 31 41.3
12 Аугсбург25 8 4 13 32-45 28 37.3
13 Кёльн25 6 9 10 33-44 27 36.0
14 Бохум25 8 1 16 27-56 25 33.3
15 Хоффенхайм25 6 4 15 33-45 22 29.3
16 Герта25 5 6 14 30-48 21 28.0
17
Зона вылета
Шальке-0425 4 9 12 21-45 21 28.0
18
Зона вылета
Штутгарт25 4 8 13 29-42 20 26.7

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