Вольфсбург - Аугсбург 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
01 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Аугсбург, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|5
|зщ
|Микки ван де Вен
|6
|зщ
|Paulo Silva
|20
|пз
|Ридле Баку
|22
|пз
|Феликс Нмеча
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|31
|пз
|Янник Герардт
|39
|пз
|Патрик Виммер
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|33
|нп
|Омар Мармуш
|1
|вр
|Рафал Гикевич
|2
|зщ
|Роберт Гумни
|23
|зщ
|Максимилиан Бауэр
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеу
|22
|зщ
|Иагу Бордуши
|10
|пз
|Арне Майер
|27
|пз
|Арне Энгелс
|13
|пз
|Эльвис Реджбечай
|16
|пз
|Рубен Варгас
|11
|нп
|Мергим Бериша
|7
|нп
|Дион Белё
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Энрико Масен
История личных встреч
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|1 : 1
|03.04.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|3 : 0
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 0
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|0 : 2
|04.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|0 : 0
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|1 : 2
|27.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|0 : 0
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|8 : 1
|23.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 3
|13.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|17
|2
|6
|55-31
|53
|70.7
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|15
|7
|3
|72-27
|52
|69.3
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|25
|14
|6
|5
|38-28
|48
|64.0
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|25
|13
|7
|5
|38-34
|46
|61.3
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|13
|6
|6
|49-30
|45
|60.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|25
|11
|7
|7
|46-36
|40
|53.3
|7
|Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|44-32
|38
|50.7
|8
|Байер
|25
|11
|4
|10
|45-40
|37
|49.3
|9
|Майнц
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|49.3
|10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|41.3
|11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|41.3
|12
|Аугсбург
|25
|8
|4
|13
|32-45
|28
|37.3
|13
|Кёльн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|36.0
|14
|Бохум
|25
|8
|1
|16
|27-56
|25
|33.3
|15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|29.3
|16
|Герта
|25
|5
|6
|14
|30-48
|21
|28.0
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|25
|4
|9
|12
|21-45
|21
|28.0
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|25
|4
|8
|13
|29-42
|20
|26.7