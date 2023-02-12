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Спортинг - Санта-Клара 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
01 Апреля 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
Спортинг
Санта-Клара

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Санта-Клара, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
08.10.2022 Португалия - Примейра Тур 9 Санта-Клара1 : 2Спортинг
14.05.2022 Португалия - Примейра Тур 34 Спортинг4 : 0Санта-Клара
26.01.2022 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Спортинг2 : 1Санта-Клара
07.01.2022 Португалия - Примейра Тур 17 Санта-Клара3 : 2Спортинг
05.03.2021 Португалия - Примейра Тур 22 Спортинг2 : 1Санта-Клара
24.10.2020 Португалия - Примейра Тур 5 Санта-Клара1 : 2Спортинг
10.07.2020 Португалия - Примейра Тур 31 Спортинг1 : 0Санта-Клара
16.12.2019 Португалия - Примейра Тур 14 Санта-Клара0 : 4Спортинг
15.03.2019 Португалия - Примейра Тур 26 Спортинг1 : 0Санта-Клара
04.11.2018 Португалия - Примейра Тур 9 Санта-Клара1 : 2Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Бенфика25 22 2 1 66-14 68 90.7
2 Порту25 18 4 3 55-17 58 77.3
3 Брага25 18 2 5 54-22 56 74.7
4 Спортинг24 16 2 6 49-23 50 69.4
5 Витория Гимарайнш25 12 4 9 25-29 40 53.3
6 Арока25 10 8 7 29-32 38 50.7
7 Каза Пия25 11 5 9 22-24 38 50.7
8 Риу Аве25 9 6 10 25-28 33 44.0
9 Фамаликан25 10 3 12 25-32 33 44.0
10 Визела25 9 5 11 27-27 32 42.7
11 Шавиш25 8 8 9 26-31 32 42.7
12 Боавишта25 8 6 11 28-40 30 40.0
13 Жил Висенте24 8 5 11 26-31 29 40.3
14 Портимоненсе25 8 2 15 18-32 26 34.7
15 Эшторил25 6 4 15 21-39 22 29.3
16 Маритиму25 4 4 17 17-47 16 21.3
17 Пасуш де Феррейра25 4 4 17 19-43 16 21.3
18 Санта-Клара25 3 6 16 17-38 15 20.0

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