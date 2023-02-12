Спортинг - Санта-Клара 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
01 Апреля 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Санта-Клара, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
|08.10.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|1 : 2
|14.05.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|4 : 0
|26.01.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|07.01.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|3 : 2
|05.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|2 : 1
|24.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|1 : 2
|10.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 0
|16.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|0 : 4
|15.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 0
|04.11.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|25
|22
|2
|1
|66-14
|68
|90.7
|2
|Порту
|25
|18
|4
|3
|55-17
|58
|77.3
|3
|Брага
|25
|18
|2
|5
|54-22
|56
|74.7
|4
|Спортинг
|24
|16
|2
|6
|49-23
|50
|69.4
|5
|Витория Гимарайнш
|25
|12
|4
|9
|25-29
|40
|53.3
|6
|Арока
|25
|10
|8
|7
|29-32
|38
|50.7
|7
|Каза Пия
|25
|11
|5
|9
|22-24
|38
|50.7
|8
|Риу Аве
|25
|9
|6
|10
|25-28
|33
|44.0
|9
|Фамаликан
|25
|10
|3
|12
|25-32
|33
|44.0
|10
|Визела
|25
|9
|5
|11
|27-27
|32
|42.7
|11
|Шавиш
|25
|8
|8
|9
|26-31
|32
|42.7
|12
|Боавишта
|25
|8
|6
|11
|28-40
|30
|40.0
|13
|Жил Висенте
|24
|8
|5
|11
|26-31
|29
|40.3
|14
|Портимоненсе
|25
|8
|2
|15
|18-32
|26
|34.7
|15
|Эшторил
|25
|6
|4
|15
|21-39
|22
|29.3
|16
|Маритиму
|25
|4
|4
|17
|17-47
|16
|21.3
|17
|Пасуш де Феррейра
|25
|4
|4
|17
|19-43
|16
|21.3
|18
|Санта-Клара
|25
|3
|6
|16
|17-38
|15
|20.0