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Шальке-04 - Байер 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
01 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Шальке-04
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Байер, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Байер
Леверкузен
1ГерманияврRalf Faehrmann
27ШвейцариязщСедрик Бруннер
4ЯпониязщМайя Йосида
3АвстриязщЛео Граймль
41ГерманиязщХеннинг Матрициани
30ЧехияпзАлекс Крал
33КолумбияпзEder Alvarez
6ГерманияпзТом Краус
10УругвайпзРодриго Саласар
26ШвейцариянпМихаэль Фрай
11ГерманиянпМариус Бюльтер
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщPiero Hincapie
30НидерландызщЖереми Фримпонг
5НидерландызщМитчел Баккер
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
8ГерманияпзРоберт Андрих
19ФранцияпзМусса Диаби
27ГерманияпзФлориан Вирц
9ИраннпСердар Азмун
Главные тренеры
ГерманияТомас Райс
ГерманияТомас Райс
ГерманияТомас Райс
ИспанияХаби Олано Алонсо
История личных встреч
08.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 9 Байер4 : 0Шальке-04
03.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 27 Байер2 : 1Шальке-04
06.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 10 Шальке-040 : 3Байер
14.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Шальке-041 : 1Байер
07.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 Байер2 : 1Шальке-04
11.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 33 Байер1 : 1Шальке-04
19.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 16 Шальке-041 : 2Байер
25.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 24 Байер0 : 2Шальке-04
29.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 7 Шальке-041 : 1Байер
28.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 31 Байер1 : 4Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д25 17 2 6 55-31 53 70.7
2
Лига чемпионов
Бавария25 15 7 3 72-27 52 69.3
3
Лига чемпионов
Унион25 14 6 5 38-28 48 64.0
4
Лига чемпионов
Фрайбург25 13 7 5 38-34 46 61.3
5
Лига Европы
РБ Лейпциг25 13 6 6 49-30 45 60.0
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф25 11 7 7 46-36 40 53.3
7 Вольфсбург25 10 8 7 44-32 38 50.7
8 Байер25 11 4 10 45-40 37 49.3
9 Майнц25 10 7 8 40-36 37 49.3
10 Боруссия М25 8 7 10 40-44 31 41.3
11 Вердер25 9 4 12 39-48 31 41.3
12 Аугсбург25 8 4 13 32-45 28 37.3
13 Кёльн25 6 9 10 33-44 27 36.0
14 Бохум25 8 1 16 27-56 25 33.3
15 Хоффенхайм25 6 4 15 33-45 22 29.3
16 Герта25 5 6 14 30-48 21 28.0
17
Зона вылета
Шальке-0425 4 9 12 21-45 21 28.0
18
Зона вылета
Штутгарт25 4 8 13 29-42 20 26.7

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