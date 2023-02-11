Шальке-04 - Байер 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
01 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Байер, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Ralf Faehrmann
|27
|зщ
|Седрик Бруннер
|4
|зщ
|Майя Йосида
|3
|зщ
|Лео Граймль
|41
|зщ
|Хеннинг Матрициани
|30
|пз
|Алекс Крал
|33
|пз
|Eder Alvarez
|6
|пз
|Том Краус
|10
|пз
|Родриго Саласар
|26
|нп
|Михаэль Фрай
|11
|нп
|Мариус Бюльтер
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Piero Hincapie
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|5
|зщ
|Митчел Баккер
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|8
|пз
|Роберт Андрих
|19
|пз
|Мусса Диаби
|27
|пз
|Флориан Вирц
|9
|нп
|Сердар Азмун
Главные тренеры
|Томас Райс
|Томас Райс
|Томас Райс
|Хаби Олано Алонсо
История личных встреч
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|4 : 0
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|2 : 1
|06.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|0 : 3
|14.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 1
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 1
|11.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 1
|19.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 2
|25.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|0 : 2
|29.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 1
|28.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|17
|2
|6
|55-31
|53
|70.7
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|15
|7
|3
|72-27
|52
|69.3
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|25
|14
|6
|5
|38-28
|48
|64.0
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|25
|13
|7
|5
|38-34
|46
|61.3
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|13
|6
|6
|49-30
|45
|60.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|25
|11
|7
|7
|46-36
|40
|53.3
|7
|Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|44-32
|38
|50.7
|8
|Байер
|25
|11
|4
|10
|45-40
|37
|49.3
|9
|Майнц
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|49.3
|10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|41.3
|11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|41.3
|12
|Аугсбург
|25
|8
|4
|13
|32-45
|28
|37.3
|13
|Кёльн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|36.0
|14
|Бохум
|25
|8
|1
|16
|27-56
|25
|33.3
|15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|29.3
|16
|Герта
|25
|5
|6
|14
|30-48
|21
|28.0
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|25
|4
|9
|12
|21-45
|21
|28.0
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|25
|4
|8
|13
|29-42
|20
|26.7