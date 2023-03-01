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Минай - Ингулец 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Минай-Арена (Минай, Украина), вместимость: 1312
01 Апреля 2023 года в 12:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 19-й тур
Минай
Ингулец

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Ингулец, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Минай-Арена (Минай, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минай
Минай
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
УкраинаВладимир Богданович Шаран
УкраинаСергей Иванович Ковалец
История личных встреч
12.09.2022 Украина - Премьер-лига Тур 4 Ингулец1 : 2Минай
21.11.2021 Украина - Премьер-лига Тур 15 Минай2 : 2Ингулец
13.03.2021 Украина - Премьер-лига Тур 18 Минай0 : 1Ингулец
03.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 5 Ингулец1 : 1Минай
29.06.2020 Украина - Первая лига Тур 21 Минай1 : 1Ингулец
11.03.2020 Кубок Украины 1/4 финала Минай1 : 1 6 : 5Ингулец
31.08.2019 Украина - Первая лига Тур 6 Ингулец1 : 1Минай
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр17 13 3 1 45-12 42 82.4
2
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-117 12 3 2 34-13 39 76.5
3
Квалификация Лиги конференций
Заря18 11 4 3 39-25 37 68.5
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К18 10 3 5 25-16 33 61.1
5 Александрия17 7 7 3 29-25 28 54.9
6 Колос18 6 5 7 15-20 23 42.6
7 Кривбасс18 6 4 8 14-21 22 40.7
8 Металлист 192518 4 9 5 17-28 21 38.9
9 Ворскла18 5 5 8 22-25 20 37.0
10 Ингулец17 5 4 8 17-21 19 37.3
11 Черноморец18 4 6 8 16-23 18 33.3
12 Верес18 5 3 10 20-26 18 33.3
13 Минай18 4 6 8 13-21 18 33.3
14 Рух В17 4 5 8 19-26 17 33.3
15
Зона вылета
Металлист18 4 5 9 17-27 17 31.5
16
Зона вылета
Львов17 3 4 10 13-26 13 25.5

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