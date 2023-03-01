АЗ Алкмар - Херенвен 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
01 Апреля 2023 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Херенвен, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Херенвен
Херенвен
|1
|вр
|Mathew Ryan
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|46
|зщ
|Ваутер Гус
|3
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|5
|зщ
|Милош Керкез
|6
|пз
|Тейьяни Рейндерс
|8
|пз
|Йорди Класи
|14
|пз
|Джордже Михайлович
|7
|нп
|Йенс Одгор
|11
|нп
|Йеспер Карлссон
|9
|нп
|Вангелис Павлидис
|1
|вр
|Хавьер Маус
|27
|зщ
|Милан ван Эвейк
|25
|зщ
|Джеффри Брума
|5
|зщ
|Павел Бохневич
|26
|пз
|Anas Tahiri
|33
|пз
|Том Хайе
|10
|пз
|Тибор Халилович
|7
|нп
|Матс Кёлерт
|24
|нп
|Че Нуннели
|20
|нп
|Осам Сахрауи
|17
|нп
|Сидней ван Хойдонк
Главные тренеры
|Кеес ван Вондерен
История личных встреч
|14.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|0 : 2
|22.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала
|2 : 0
|19.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала
|3 : 2
|23.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|2 : 1
|29.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|1 : 3
|14.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|3 : 1
|08.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|0 : 3
|25.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|1 : 2
|19.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|2 : 4
|27.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|26
|61
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|26
|55
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|26
|53
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|26
|53
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|26
|47
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|26
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|26
|38
|8
|НЕК Неймеген
|26
|34
|9
|Херенвен
|26
|34
|10
|Валвейк
|25
|32
|11
|Гоу Эхед Иглс
|25
|29
|12
|Фортуна
|26
|29
|13
|Волендам
|26
|26
|14
|Витесс
|26
|24
|15
|Эксельсиор
|26
|23
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|26
|21
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|26
|17
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|26
|16