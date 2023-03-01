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АЗ Алкмар - Херенвен 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
01 Апреля 2023 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
АЗ Алкмар
Херенвен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Херенвен, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Херенвен
Херенвен
1АвстралияврMathew Ryan
2ЯпониязщЮкинари Сугавара
46НидерландызщВаутер Гус
3ГрециязщПантелис Хацидиакос
5ВенгриязщМилош Керкез
6НидерландыпзТейьяни Рейндерс
8НидерландыпзЙорди Класи
14СШАпзДжордже Михайлович
7ДаниянпЙенс Одгор
11ШвециянпЙеспер Карлссон
9ГрециянпВангелис Павлидис
1НидерландыврХавьер Маус
27НидерландызщМилан ван Эвейк
25НидерландызщДжеффри Брума
5ПольшазщПавел Бохневич
26БельгияпзAnas Tahiri
33НидерландыпзТом Хайе
10ХорватияпзТибор Халилович
7ГерманиянпМатс Кёлерт
24НидерландынпЧе Нуннели
20НорвегиянпОсам Сахрауи
17НидерландынпСидней ван Хойдонк
Главные тренеры
НидерландыКеес ван Вондерен
История личных встреч
14.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 Херенвен0 : 2АЗ Алкмар
22.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала АЗ Алкмар2 : 0Херенвен
19.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала Херенвен3 : 2АЗ Алкмар
23.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 АЗ Алкмар2 : 1Херенвен
29.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Херенвен1 : 3АЗ Алкмар
14.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 АЗ Алкмар3 : 1Херенвен
08.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Херенвен0 : 3АЗ Алкмар
25.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 Херенвен1 : 2АЗ Алкмар
19.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 АЗ Алкмар2 : 4Херенвен
27.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Херенвен0 : 2АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд2661
2
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс2655
3
Квалификация Лиги Европы
ПСВ Эйндховен2653
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2653
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2647
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2646
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2638
8 НЕК Неймеген2634
9 Херенвен2634
10 Валвейк2532
11 Гоу Эхед Иглс2529
12 Фортуна2629
13 Волендам2626
14 Витесс2624
15 Эксельсиор2623
16
Стыковая зона
Эммен2621
17
Зона вылета
Гронинген2617
18
Зона вылета
Камбюр2616

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