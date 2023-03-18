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Нафтан - Гомель 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
01 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Нафтан
Гомель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Гомель, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Гомель
Гомель
История личных встреч
15.11.2020 Беларусь - Первая лига Тур 14 Нафтан1 : 4Гомель
18.04.2020 Беларусь - Первая лига Тур 1 Гомель0 : 0Нафтан
30.09.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Нафтан0 : 3Гомель
20.05.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Гомель3 : 1Нафтан
04.10.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Гомель1 : 4Нафтан
05.06.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Нафтан3 : 1Гомель
26.10.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Гомель3 : 0Нафтан
14.09.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Нафтан5 : 1Гомель
13.07.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Гомель2 : 2Нафтан
04.05.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Нафтан1 : 0Гомель
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн1 1 0 0 3-0 3 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ1 1 0 0 2-0 3 100.0
3
Квалификация Лиги конференций
Минск1 1 0 0 2-0 3 100.0
4 Шахтёр С1 1 0 0 2-1 3 100.0
5 Энергетик-БГУ1 1 0 0 1-0 3 100.0
6 Торпедо-БелАЗ1 1 0 0 1-0 3 100.0
7 Сморгонь1 1 0 0 1-0 3 100.0
8 Неман0 0 0 0 0-0 0 0.0
9 Нафтан1 0 0 1 1-2 0 0.0
10 Динамо-Брест1 0 0 1 0-1 0 0.0
11 Белшина1 0 0 1 0-1 0 0.0
12 Слуцк1 0 0 1 0-1 0 0.0
13 Гомель1 0 0 1 0-2 0 0.0
14 Славия-Мозырь1 0 0 1 0-2 0 0.0
15
Зона вылета
Ислочь1 0 0 1 0-3 0 0.0

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