Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 01 Апреля прямая трансляция
01 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Сморгонь, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|02.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 25
|7 : 1
|22.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100.0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100.0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Минск
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100.0
|4
|Шахтёр С
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|5
|Энергетик-БГУ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100.0
|6
|Торпедо-БелАЗ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100.0
|7
|Сморгонь
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100.0
|8
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|9
|Нафтан
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
|10
|Динамо-Брест
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0.0
|11
|Белшина
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0.0
|12
|Слуцк
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0.0
|13
|Гомель
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0.0
|14
|Славия-Мозырь
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0.0
| 15
Зона вылета
|Ислочь
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0.0