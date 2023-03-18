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Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 01 Апреля прямая трансляция

01 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Торпедо-БелАЗ
Сморгонь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Сморгонь, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
02.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Торпедо-БелАЗ7 : 1Сморгонь
22.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Сморгонь1 : 3Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн1 1 0 0 3-0 3 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ1 1 0 0 2-0 3 100.0
3
Квалификация Лиги конференций
Минск1 1 0 0 2-0 3 100.0
4 Шахтёр С1 1 0 0 2-1 3 100.0
5 Энергетик-БГУ1 1 0 0 1-0 3 100.0
6 Торпедо-БелАЗ1 1 0 0 1-0 3 100.0
7 Сморгонь1 1 0 0 1-0 3 100.0
8 Неман0 0 0 0 0-0 0 0.0
9 Нафтан1 0 0 1 1-2 0 0.0
10 Динамо-Брест1 0 0 1 0-1 0 0.0
11 Белшина1 0 0 1 0-1 0 0.0
12 Слуцк1 0 0 1 0-1 0 0.0
13 Гомель1 0 0 1 0-2 0 0.0
14 Славия-Мозырь1 0 0 1 0-2 0 0.0
15
Зона вылета
Ислочь1 0 0 1 0-3 0 0.0

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