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Ислочь - Динамо-Брест 01 Апреля прямая трансляция

01 Апреля 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Ислочь
Динамо-Брест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Динамо-Брест, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
13.08.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Ислочь1 : 2Динамо-Брест
02.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Динамо-Брест2 : 2Ислочь
23.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Динамо-Брест1 : 0Ислочь
13.06.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Ислочь1 : 1Динамо-Брест
25.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Ислочь2 : 0Динамо-Брест
12.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Динамо-Брест3 : 1Ислочь
15.03.2020 Кубок Беларуси 1/4 финала Ислочь0 : 0 3 : 5Динамо-Брест
10.03.2020 Кубок Беларуси 1/4 финала Динамо-Брест0 : 0Ислочь
10.11.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Ислочь1 : 1Динамо-Брест
29.06.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Динамо-Брест5 : 1Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн1 1 0 0 3-0 3 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ1 1 0 0 2-0 3 100.0
3
Квалификация Лиги конференций
Минск1 1 0 0 2-0 3 100.0
4 Шахтёр С1 1 0 0 2-1 3 100.0
5 Энергетик-БГУ1 1 0 0 1-0 3 100.0
6 Торпедо-БелАЗ1 1 0 0 1-0 3 100.0
7 Сморгонь1 1 0 0 1-0 3 100.0
8 Неман0 0 0 0 0-0 0 0.0
9 Нафтан1 0 0 1 1-2 0 0.0
10 Динамо-Брест1 0 0 1 0-1 0 0.0
11 Белшина1 0 0 1 0-1 0 0.0
12 Слуцк1 0 0 1 0-1 0 0.0
13 Гомель1 0 0 1 0-2 0 0.0
14 Славия-Мозырь1 0 0 1 0-2 0 0.0
15
Зона вылета
Ислочь1 0 0 1 0-3 0 0.0

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