Шахтёр Крг - Кайрат 01 Апреля прямая трансляция
01 Апреля 2023 года в 13:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр Крг - Кайрат, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр Крг
Караганда
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
|23.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 24
|0 : 2
|21.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 0
|26.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 1
|08.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 1
|01.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 1
|15.03.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 0
|31.08.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 4
|26.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 2
|15.03.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 1
|11.11.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 33
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Актобе
|3
|3
|0
|0
|10-2
|9
|100.0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|100.0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|3
|3
|0
|0
|6-2
|9
|100.0
|4
|Кызыл-Жар
|3
|3
|0
|0
|3-0
|9
|100.0
|5
|Кайрат
|3
|2
|1
|0
|8-4
|7
|77.8
|6
|Атырау
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|77.8
|7
|Астана
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|66.7
|8
|Окжетпес
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|33.3
|9
|Кайсар
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|11.1
|10
|Аксу
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|11.1
|11
|Мактаарал
|3
|0
|0
|3
|0-3
|0
|0.0
| 12
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|0.0
| 13
Зона вылета
|Каспий
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|0.0
| 14
Зона вылета
|Жетысу
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|0.0