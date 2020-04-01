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Аксу - Мактаарал 01 Апреля прямая трансляция

01 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур
Аксу
Мактаарал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аксу - Мактаарал, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аксу
Павлодар
Мактаарал
Атакент
История личных встреч
04.09.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 18 Аксу4 : 2Мактаарал
17.04.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 6 Мактаарал2 : 1Аксу
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Актобе3 3 0 0 10-2 9 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы3 3 0 0 9-2 9 100.0
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол3 3 0 0 6-2 9 100.0
4 Кызыл-Жар3 3 0 0 3-0 9 100.0
5 Кайрат3 2 1 0 8-4 7 77.8
6 Атырау3 2 1 0 5-3 7 77.8
7 Астана3 2 0 1 5-5 6 66.7
8 Окжетпес3 1 0 2 2-6 3 33.3
9 Кайсар3 0 1 2 3-5 1 11.1
10 Аксу3 0 1 2 4-8 1 11.1
11 Мактаарал3 0 0 3 0-3 0 0.0
12
Зона вылета
Шахтёр Крг3 0 0 3 3-8 0 0.0
13
Зона вылета
Каспий3 0 0 3 2-7 0 0.0
14
Зона вылета
Жетысу3 0 0 3 0-5 0 0.0

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