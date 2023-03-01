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Крылья Советов - Оренбург 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
02 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Крылья Советов
Оренбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Оренбург, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
ЧехияМарцел Личка
История личных встреч
03.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург3 : 3Крылья Советов
16.07.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 1 Оренбург2 : 4Крылья Советов
29.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 25 Оренбург2 : 1Крылья Советов
22.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 5 Крылья Советов0 : 1Оренбург
28.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Крылья Советов1 : 1Оренбург
20.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Оренбург0 : 1Крылья Советов
03.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Оренбург3 : 1Крылья Советов
05.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Крылья Советов0 : 3Оренбург
24.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 29 Крылья Советов0 : 0Оренбург
02.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 11 Оренбург3 : 2Крылья Советов
Текстовая трансляция
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«Крылья Советов» сыграли со сборной Медиалиги. Вратарь Ломаев стал Зиданом, а бомбардир Писарский — Дирижёром.Материалы по теме Клуб РПЛ провёл матч по необычным правилам. «Крылья» разгромили сборную Медиалиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит21 16 3 2 55-10 51 81.0
2 Ростов20 12 5 3 36-27 41 68.3
3 Спартак М21 12 5 4 45-24 41 65.1
4 Динамо М21 10 5 6 36-26 35 55.6
5 ЦСКА20 10 5 5 35-20 35 58.3
6 Ахмат21 10 3 8 31-29 33 52.4
7 Оренбург20 10 1 9 40-40 31 51.7
8 Сочи21 9 4 8 31-39 31 49.2
9 Краснодар20 8 5 7 38-35 29 48.3
10 Урал21 7 4 10 24-33 25 39.7
11 Локомотив М21 7 4 10 31-37 25 39.7
12 Крылья Советов20 5 5 10 20-31 20 33.3
13 Пари Нижний Новгород21 5 4 12 23-41 19 30.2
14 Факел20 2 11 7 27-37 17 28.3
15
Зона вылета
Химки20 3 4 13 19-41 13 21.7
16
Зона вылета
Торпедо М20 2 4 14 12-33 10 16.7

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