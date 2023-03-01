Крылья Советов - Оренбург 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
02 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Оренбург, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Марцел Личка
История личных встреч
|03.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|16.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 4
|29.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 25
|2 : 1
|22.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 5
|0 : 1
|28.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 1
|20.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 1
|03.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|3 : 1
|05.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 3
|24.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 29
|0 : 0
|02.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 11
|3 : 2
Текстовая трансляция
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«Крылья Советов» сыграли со сборной Медиалиги. Вратарь Ломаев стал Зиданом, а бомбардир Писарский — Дирижёром.Материалы по теме Клуб РПЛ провёл матч по необычным правилам. «Крылья» разгромили сборную Медиалиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|81.0
|2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|68.3
|3
|Спартак М
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|65.1
|4
|Динамо М
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|55.6
|5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|58.3
|6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|52.4
|7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|51.7
|8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|49.2
|9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|48.3
|10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|39.7
|11
|Локомотив М
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|39.7
|12
|Крылья Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|33.3
|13
|Пари Нижний Новгород
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|30.2
|14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|28.3
| 15
Зона вылета
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|21.7
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|16.7