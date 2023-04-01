Химки - Краснодар 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
02 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Краснодар, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Спартак Артурович Гогниев
|Владимир Ивич
История личных встреч
|27.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|4 : 1
|18.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 10
|3 : 1
|31.08.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 2
|27.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|3 : 3
|01.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 1
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 0
|18.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|7 : 2
|17.10.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|Тур 36
|1 : 1
|15.06.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|Тур 16
|0 : 0
Текстовая трансляция
0'
Если в оставшихся турах ситуация не изменится, некоторым известным футболистам наверняка придётся сменить команду. Кто же эти несчастные?Материалы по теме 9 футболистов из РПЛ, которым нужно сменить клуб. В «Зените» пропадают таланты! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Химки» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|81.0
|2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|68.3
|3
|Спартак М
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|65.1
|4
|Динамо М
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|55.6
|5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|58.3
|6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|52.4
|7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|51.7
|8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|49.2
|9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|48.3
|10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|39.7
|11
|Локомотив М
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|39.7
|12
|Крылья Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|33.3
|13
|Пари Нижний Новгород
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|30.2
|14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|28.3
| 15
Зона вылета
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|21.7
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|16.7