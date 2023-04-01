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Химки - Краснодар 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
02 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Химки
Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Краснодар, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
РоссияСпартак Артурович Гогниев
СербияВладимир Ивич
История личных встреч
27.11.2022 Фонбет Кубок России Группа A Краснодар4 : 1Химки
18.09.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 10 Краснодар3 : 1Химки
31.08.2022 Фонбет Кубок России Группа A Химки0 : 2Краснодар
27.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Химки3 : 3Краснодар
01.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Краснодар0 : 1Химки
28.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Химки1 : 0Краснодар
18.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Краснодар7 : 2Химки
17.10.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 Тур 36 Краснодар1 : 1Химки
15.06.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 Тур 16 Химки0 : 0Краснодар
Текстовая трансляция
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Если в оставшихся турах ситуация не изменится, некоторым известным футболистам наверняка придётся сменить команду. Кто же эти несчастные?Материалы по теме 9 футболистов из РПЛ, которым нужно сменить клуб. В «Зените» пропадают таланты! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Химки» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит21 16 3 2 55-10 51 81.0
2 Ростов20 12 5 3 36-27 41 68.3
3 Спартак М21 12 5 4 45-24 41 65.1
4 Динамо М21 10 5 6 36-26 35 55.6
5 ЦСКА20 10 5 5 35-20 35 58.3
6 Ахмат21 10 3 8 31-29 33 52.4
7 Оренбург20 10 1 9 40-40 31 51.7
8 Сочи21 9 4 8 31-39 31 49.2
9 Краснодар20 8 5 7 38-35 29 48.3
10 Урал21 7 4 10 24-33 25 39.7
11 Локомотив М21 7 4 10 31-37 25 39.7
12 Крылья Советов20 5 5 10 20-31 20 33.3
13 Пари Нижний Новгород21 5 4 12 23-41 19 30.2
14 Факел20 2 11 7 27-37 17 28.3
15
Зона вылета
Химки20 3 4 13 19-41 13 21.7
16
Зона вылета
Торпедо М20 2 4 14 12-33 10 16.7

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