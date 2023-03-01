Ростов - Торпедо М 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
02 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Торпедо М, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|05.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 1
|27.10.2021
|Кубок России
|Группа 5
|2 : 0
|20.04.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 0
|22.11.2014
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|2 : 1
|26.08.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|Тур 29
|1 : 0
|05.05.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|Тур 9
|0 : 2
|16.09.2006
|Россия - Премьер-Лига - 2006
|Тур 19
|0 : 2
|08.04.2006
|Россия - Премьер-Лига - 2006
|Тур 4
|1 : 1
|17.07.2005
|Россия - Премьер-Лига - 2005
|Тур 16
|1 : 1
|13.03.2005
|Россия - Премьер-Лига - 2005
|Тур 1
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Знакомимся с новым главным тренером «Торпедо» Пепом Клотетом.Материалы по теме В Россию внезапно едет тренер из Европы. Он открыл Беллингема и странно покинул Италию 0'Вспомнили тренеров, которых отправляли в отставку дважды за сезон. «Локомотив» особенно отличился!Материалы по теме Уход Талалаева из «Торпедо» — исторический. В России было всего три подобных случая 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Ростов» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|81.0
|2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|68.3
|3
|Спартак М
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|65.1
|4
|Динамо М
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|55.6
|5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|58.3
|6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|52.4
|7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|51.7
|8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|49.2
|9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|48.3
|10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|39.7
|11
|Локомотив М
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|39.7
|12
|Крылья Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|33.3
|13
|Пари Нижний Новгород
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|30.2
|14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|28.3
| 15
Зона вылета
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|21.7
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|16.7