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Ростов - Торпедо М 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
02 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
Ростов
Торпедо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Торпедо М, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
РоссияАндрей Викторович Талалаев
История личных встреч
05.09.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 8 Торпедо М0 : 1Ростов
27.10.2021 Кубок России Группа 5 Торпедо М2 : 0Ростов
20.04.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Ростов1 : 0Торпедо М
22.11.2014 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Торпедо М2 : 1Ростов
26.08.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 Тур 29 Ростов1 : 0Торпедо М
05.05.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 Тур 9 Торпедо М0 : 2Ростов
16.09.2006 Россия - Премьер-Лига - 2006 Тур 19 Торпедо М0 : 2Ростов
08.04.2006 Россия - Премьер-Лига - 2006 Тур 4 Ростов1 : 1Торпедо М
17.07.2005 Россия - Премьер-Лига - 2005 Тур 16 Ростов1 : 1Торпедо М
13.03.2005 Россия - Премьер-Лига - 2005 Тур 1 Торпедо М3 : 1Ростов
Текстовая трансляция
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Знакомимся с новым главным тренером «Торпедо» Пепом Клотетом.Материалы по теме В Россию внезапно едет тренер из Европы. Он открыл Беллингема и странно покинул Италию 0'Вспомнили тренеров, которых отправляли в отставку дважды за сезон. «Локомотив» особенно отличился!Материалы по теме Уход Талалаева из «Торпедо» — исторический. В России было всего три подобных случая 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Ростов» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит21 16 3 2 55-10 51 81.0
2 Ростов20 12 5 3 36-27 41 68.3
3 Спартак М21 12 5 4 45-24 41 65.1
4 Динамо М21 10 5 6 36-26 35 55.6
5 ЦСКА20 10 5 5 35-20 35 58.3
6 Ахмат21 10 3 8 31-29 33 52.4
7 Оренбург20 10 1 9 40-40 31 51.7
8 Сочи21 9 4 8 31-39 31 49.2
9 Краснодар20 8 5 7 38-35 29 48.3
10 Урал21 7 4 10 24-33 25 39.7
11 Локомотив М21 7 4 10 31-37 25 39.7
12 Крылья Советов20 5 5 10 20-31 20 33.3
13 Пари Нижний Новгород21 5 4 12 23-41 19 30.2
14 Факел20 2 11 7 27-37 17 28.3
15
Зона вылета
Химки20 3 4 13 19-41 13 21.7
16
Зона вылета
Торпедо М20 2 4 14 12-33 10 16.7

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