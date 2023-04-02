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Факел - ЦСКА 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
02 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Факел
ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - ЦСКА, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
РоссияВладимир Валентинович Федотов
История личных встреч
06.08.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 4 ЦСКА4 : 1Факел
30.06.2015 Товарищеские матчи (клубы) - 2015 Июнь 2015 ЦСКА0 : 1Факел
09.10.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 Тур 27 ЦСКА5 : 1Факел
16.06.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 Тур 13 Факел1 : 1ЦСКА
13.08.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 Тур 21 ЦСКА5 : 1Факел
07.05.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 Тур 7 Факел2 : 1ЦСКА
09.11.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 Тур 34 Факел1 : 1ЦСКА
09.07.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 Тур 17 ЦСКА1 : 0Факел
02.07.1992 Чемпионат России Высшая лига - 1992 Тур 12 Факел1 : 1ЦСКА
12.04.1992 Чемпионат России Высшая лига - 1992 Тур 4 ЦСКА2 : 0Факел
Текстовая трансляция
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Судьба «Зенита» и «Торпедо» уже предрешена, зато в остальных частях таблицы мощная интрига.Материалы по теме «Спартак» теперь упустит ещё и второе место? Прогноз суперкомпьютера на концовку РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Факел» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит21 16 3 2 55-10 51 81.0
2 Ростов20 12 5 3 36-27 41 68.3
3 Спартак М21 12 5 4 45-24 41 65.1
4 Динамо М21 10 5 6 36-26 35 55.6
5 ЦСКА20 10 5 5 35-20 35 58.3
6 Ахмат21 10 3 8 31-29 33 52.4
7 Оренбург20 10 1 9 40-40 31 51.7
8 Сочи21 9 4 8 31-39 31 49.2
9 Краснодар20 8 5 7 38-35 29 48.3
10 Урал21 7 4 10 24-33 25 39.7
11 Локомотив М21 7 4 10 31-37 25 39.7
12 Крылья Советов20 5 5 10 20-31 20 33.3
13 Пари Нижний Новгород21 5 4 12 23-41 19 30.2
14 Факел20 2 11 7 27-37 17 28.3
15
Зона вылета
Химки20 3 4 13 19-41 13 21.7
16
Зона вылета
Торпедо М20 2 4 14 12-33 10 16.7

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