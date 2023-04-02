Факел - ЦСКА 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
02 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - ЦСКА, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 4
|4 : 1
|30.06.2015
|Товарищеские матчи (клубы) - 2015
|Июнь 2015
|0 : 1
|09.10.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|Тур 27
|5 : 1
|16.06.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|Тур 13
|1 : 1
|13.08.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|Тур 21
|5 : 1
|07.05.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|Тур 7
|2 : 1
|09.11.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|Тур 34
|1 : 1
|09.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|Тур 17
|1 : 0
|02.07.1992
|Чемпионат России Высшая лига - 1992
|Тур 12
|1 : 1
|12.04.1992
|Чемпионат России Высшая лига - 1992
|Тур 4
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Судьба «Зенита» и «Торпедо» уже предрешена, зато в остальных частях таблицы мощная интрига.Материалы по теме «Спартак» теперь упустит ещё и второе место? Прогноз суперкомпьютера на концовку РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Факел» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|81.0
|2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|68.3
|3
|Спартак М
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|65.1
|4
|Динамо М
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|55.6
|5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|58.3
|6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|52.4
|7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|51.7
|8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|49.2
|9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|48.3
|10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|39.7
|11
|Локомотив М
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|39.7
|12
|Крылья Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|33.3
|13
|Пари Нижний Новгород
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|30.2
|14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|28.3
| 15
Зона вылета
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|21.7
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|16.7