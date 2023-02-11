Вест Хэм Юнайтед - Саутгемптон 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
02 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Саутгемптон, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Наиф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон
|28
|пз
|Томаш Соучек
|41
|пз
|Деклан Райс
|11
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|22
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|18
|нп
|Дэнни Ингс
|31
|вр
|Гэвин Базуну
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|6
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|15
|зщ
|Ромен Перро
|8
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|26
|пз
|Карлос Алькарас
|20
|пз
|Камал Сулемана
|32
|нп
|Тео Уолкотт
|18
|нп
|Секу Мара
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Рубен Селльес
История личных встреч
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 1
|02.03.2022
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 3
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|3 : 0
|29.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 0
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|3 : 1
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|0 : 1
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|3 : 0
|27.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|82.8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|76.2
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|64.1
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|58.3
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|60.3
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|12
|7
|7
|49-34
|43
|55.1
|7
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46-37
|43
|51.2
|8
|Ливерпуль
|27
|12
|6
|9
|48-33
|42
|51.9
|9
|Астон Вилла
|28
|12
|5
|11
|37-39
|41
|48.8
|10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|46.4
|11
|Челси
|28
|10
|8
|10
|29-30
|38
|45.2
|12
|Кристал Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|34.5
|13
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|32.2
|14
|Ноттингем Форест
|28
|6
|9
|13
|23-50
|27
|32.1
|15
|Борнмут
|28
|7
|6
|15
|27-55
|27
|32.1
|16
|Лидс Юнайтед
|28
|6
|8
|14
|36-48
|26
|31.0
|17
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|31.0
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|28
|7
|4
|17
|39-49
|25
|29.8
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|30.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
|27.4