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Вест Хэм Юнайтед - Саутгемптон 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
02 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Саутгемптон, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
1ПольшаврЛукаш Фабианьски
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
4ФранциязщКурт Зума
27МароккозщНаиф Агер
33Италиязщ Эмерсон
28ЧехияпзТомаш Соучек
41АнглияпзДеклан Райс
11БразилияпзЛукас Пакета
20АнглиянпДжаррод Боуэн
22АлжирнпМохамед Саид Бенрахма
18АнглиянпДэнни Ингс
31ИрландияврГэвин Базуну
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
35ПольшазщЯн Беднарек
6ХорватиязщДуе Чалета-Цар
15ФранциязщРомен Перро
8АнглияпзДжеймс Уорд-Праус
45БельгияпзРомео Лавиа
26АргентинапзКарлос Алькарас
20ГанапзКамал Сулемана
32АнглиянпТео Уолкотт
18ФранциянпСеку Мара
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
ИспанияРубен Селльес
История личных встреч
16.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 11 Саутгемптон1 : 1Вест Хэм Юнайтед
02.03.2022 Кубок Англии 1/8 финала Саутгемптон3 : 1Вест Хэм Юнайтед
26.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Вест Хэм Юнайтед2 : 3Саутгемптон
11.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 4 Саутгемптон0 : 0Вест Хэм Юнайтед
23.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 38 Вест Хэм Юнайтед3 : 0Саутгемптон
29.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 16 Саутгемптон0 : 0Вест Хэм Юнайтед
29.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 28 Вест Хэм Юнайтед3 : 1Саутгемптон
14.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 17 Саутгемптон0 : 1Вест Хэм Юнайтед
04.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 37 Вест Хэм Юнайтед3 : 0Саутгемптон
27.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 19 Саутгемптон1 : 2Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал29 23 3 3 70-27 72 82.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити28 20 4 4 71-26 64 76.2
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед26 15 5 6 41-35 50 64.1
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур28 15 4 9 52-40 49 58.3
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед26 12 11 3 39-19 47 60.3
6 Брайтон энд Хоув Альбион26 12 7 7 49-34 43 55.1
7 Брентфорд28 10 13 5 46-37 43 51.2
8 Ливерпуль27 12 6 9 48-33 42 51.9
9 Астон Вилла28 12 5 11 37-39 41 48.8
10 Фулхэм28 11 6 11 39-39 39 46.4
11 Челси28 10 8 10 29-30 38 45.2
12 Кристал Пэлас29 7 9 13 24-39 30 34.5
13 Вулверхэмптон29 7 7 15 23-42 28 32.2
14 Ноттингем Форест28 6 9 13 23-50 27 32.1
15 Борнмут28 7 6 15 27-55 27 32.1
16 Лидс Юнайтед28 6 8 14 36-48 26 31.0
17 Эвертон28 6 8 14 22-40 26 31.0
18
Зона вылета
Лестер Сити28 7 4 17 39-49 25 29.8
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед26 6 6 14 24-34 24 30.8
20
Зона вылета
Саутгемптон28 6 5 17 23-46 23 27.4

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