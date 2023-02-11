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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
02 Апреля 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
22АнглияврНик Поуп
2АнглиязщКиран Триппьер
5ШвейцариязщФабиан Шер
4НидерландызщСвен Ботман
33АнглиязщДэниел Бёрн
36АнглияпзШон Лонгстафф
39БразилияпзБруно Гимарайнс
28АнглияпзДжозеф Уиллок
23АнглияпзДжейкоб Мёрфи
14ШвециянпАлександер Исак
7Бразилиянп Жоэлинтон
1ИспанияврДавид де Хеа
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
19ФранциязщРафаэль Варан
6АргентиназщЛисандро Мартинес
23АнглиязщЛюк Шоу
39ШотландияпзСкотт Мактоминей
17Бразилияпз Фред
21Бразилияпз Антони
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
10АнглиянпМаркус Рашфорд
27НидерландынпВаут Вегорст
Главные тренеры
АнглияЭдди Хау
НидерландыЭрик тен Хаг
История личных встреч
26.02.2023 Англия - Кубок лиги Финал Манчестер Юнайтед2 : 0Ньюкасл Юнайтед
16.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 11 Манчестер Юнайтед0 : 0Ньюкасл Юнайтед
27.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Манчестер Юнайтед
11.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 4 Манчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл Юнайтед
21.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Манчестер Юнайтед3 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Ньюкасл Юнайтед1 : 4Манчестер Юнайтед
26.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Манчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл Юнайтед
06.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Юнайтед
02.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Ньюкасл Юнайтед0 : 2Манчестер Юнайтед
06.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Манчестер Юнайтед3 : 2Ньюкасл Юнайтед
Текстовая трансляция
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Собрали интересные данные по топ-вратарям в европейских чемпионатах.Материалы по темеИстории Эдерсон тянет «Ман Сити» вниз? У бразильца ужасная статистика 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал29 23 3 3 70-27 72 82.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити28 20 4 4 71-26 64 76.2
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед26 15 5 6 41-35 50 64.1
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур28 15 4 9 52-40 49 58.3
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед26 12 11 3 39-19 47 60.3
6 Брайтон энд Хоув Альбион26 12 7 7 49-34 43 55.1
7 Брентфорд28 10 13 5 46-37 43 51.2
8 Ливерпуль27 12 6 9 48-33 42 51.9
9 Астон Вилла28 12 5 11 37-39 41 48.8
10 Фулхэм28 11 6 11 39-39 39 46.4
11 Челси28 10 8 10 29-30 38 45.2
12 Кристал Пэлас29 7 9 13 24-39 30 34.5
13 Вулверхэмптон29 7 7 15 23-42 28 32.2
14 Ноттингем Форест28 6 9 13 23-50 27 32.1
15 Борнмут28 7 6 15 27-55 27 32.1
16 Лидс Юнайтед28 6 8 14 36-48 26 31.0
17 Эвертон28 6 8 14 22-40 26 31.0
18
Зона вылета
Лестер Сити28 7 4 17 39-49 25 29.8
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед26 6 6 14 24-34 24 30.8
20
Зона вылета
Саутгемптон28 6 5 17 23-46 23 27.4

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