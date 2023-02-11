Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
02 Апреля 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэниел Бёрн
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|28
|пз
|Джозеф Уиллок
|23
|пз
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|7
|нп
|Жоэлинтон
|1
|вр
|Давид де Хеа
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|23
|зщ
|Люк Шоу
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|17
|пз
|Фред
|21
|пз
|Антони
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|27
|нп
|Ваут Вегорст
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|26.02.2023
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|2 : 0
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|0 : 0
|27.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 1
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|4 : 1
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|3 : 1
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 4
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|4 : 1
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 0
|02.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 2
|06.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Собрали интересные данные по топ-вратарям в европейских чемпионатах.Материалы по темеИстории Эдерсон тянет «Ман Сити» вниз? У бразильца ужасная статистика 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|82.8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|76.2
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|64.1
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|58.3
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|60.3
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|12
|7
|7
|49-34
|43
|55.1
|7
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46-37
|43
|51.2
|8
|Ливерпуль
|27
|12
|6
|9
|48-33
|42
|51.9
|9
|Астон Вилла
|28
|12
|5
|11
|37-39
|41
|48.8
|10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|46.4
|11
|Челси
|28
|10
|8
|10
|29-30
|38
|45.2
|12
|Кристал Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|34.5
|13
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|32.2
|14
|Ноттингем Форест
|28
|6
|9
|13
|23-50
|27
|32.1
|15
|Борнмут
|28
|7
|6
|15
|27-55
|27
|32.1
|16
|Лидс Юнайтед
|28
|6
|8
|14
|36-48
|26
|31.0
|17
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|31.0
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|28
|7
|4
|17
|39-49
|25
|29.8
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|30.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
|27.4