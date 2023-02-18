Вильярреал - Реал Сосьедад 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
02 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 27-й тур
Окончен
2 : 0
- 26'Рамон Терратс
- 53'Пепе Рейна
- 65'Juan Foyth
- 77'1:0Дани Парехо
- 81'2:0Николас Джексон
- 82'Николас Джексон
- 90+1'Николас Джексон
0'
45'
90'
- 27'Игор Субельдия
- 75'Мартин Субименди
- 76'Давид Сильва
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Реал Сосьедад, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Пепе Рейна
|8
|зщ
|Juan Foyth
|23
|зщ
|Айсса Манди
|4
|зщ
|Пау Торрес
85'
|39
|зщ
|Рамон Терратс
62'
|24
|пз
|Альфонсо Педраса
73'
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
85'
|22
|пз
|Хосе Луис Моралес
62'
|21
|пз
|Йереми Пино
|11
|нп
|Саму Чуквезе
|17
|пз
|Джовани Ло Чельсо
62'
|15
|нп
|Николас Джексон
62'
|18
|зщ
|Альберто Морено
73'
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
85'
|14
|пз
|Ману Тригерос
85'
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Андони Горосабель
84'
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|12
|зщ
|Айен Муньос
|5
|пз
|Игор Субельдия
|3
|пз
|Мартин Субименди
|23
|пз
|Брайс Мендес
|21
|пз
|Давид Сильва
85'
|8
|пз
|Микель Мерино
85'
|14
|пз
|Такефуса Кубо
71'
|19
|нп
|Александр Сёрлот
70'
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
70'
|11
|нп
|Мохамед-Али Шо
71'
|2
|зщ
|Алекс Сола
84'
|4
|пз
|Асьер Ильярраменди
85'
|7
|нп
|Андер Барренечеа
85'
Запасные
|35
|вр
|Филип Йоргенсен
|2
|зщ
|Кико Фемения
|12
|зщ
|Хоан Мохика
|40
|нп
|Хессем Хассан
|13
|вр
|Андони Субиаурре
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|15
|зщ
|Диего Рико
|20
|зщ
|Хон Пачеко
|16
|пз
|Андер Гевара
|17
|пз
|Роберт Наварро
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|09.10.2022
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 0
|15.05.2022
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 2
|18.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 3
|30.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 1
|29.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|13.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 2
|05.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 2
|25.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 1
|18.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 2
|27.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 21
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|23
|2
|2
|53-9
|71
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|18
|5
|4
|57-21
|59
|72.8
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|15
|6
|5
|42-19
|51
|65.4
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|27
|14
|6
|7
|35-26
|48
|59.3
| 5
Лига Европы
|Бетис
|26
|13
|6
|7
|34-26
|45
|57.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|27
|13
|5
|9
|34-24
|44
|54.3
|7
|Атлетик Б
|27
|10
|7
|10
|36-28
|37
|45.7
|8
|Райо Вальекано
|26
|9
|9
|8
|31-30
|36
|46.2
|9
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|22-27
|35
|43.2
|10
|Сельта
|27
|9
|8
|10
|34-37
|35
|43.2
|11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|42.0
|12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|40.7
|13
|Севилья
|27
|8
|7
|12
|31-42
|31
|38.3
|14
|Хетафе
|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|37.0
|15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|34.6
|16
|Вальядолид
|27
|8
|4
|15
|20-44
|28
|34.6
|17
|Альмерия
|27
|7
|6
|14
|32-47
|27
|33.3
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|27
|6
|9
|12
|33-44
|27
|33.3
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|33.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|27
|2
|7
|18
|19-55
|13
|16.0