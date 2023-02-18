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Вильярреал - Реал Сосьедад 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
02 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 27-й тур
Вильярреал
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад

  • 26'
    Рамон Терратс
  • 53'
    Пепе Рейна
  • 65'
    Juan Foyth
  • 77'
    1:0
    Дани Парехо
  • 81'
    2:0
    Николас Джексон
  • 82'
    Николас Джексон
  • 90+1'
    Николас Джексон
0'
45'
90'
  • 27'
    Игор Субельдия
  • 75'
    Мартин Субименди
  • 76'
    Давид Сильва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Реал Сосьедад, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1ИспанияврПепе Рейна
8АргентиназщJuan Foyth
23АлжирзщАйсса Манди
4ИспаниязщПау Торрес
85'
39ИспаниязщРамон Терратс
62'
24ИспанияпзАльфонсо Педраса
73'
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
85'
22ИспанияпзХосе Луис Моралес
62'
21ИспанияпзЙереми Пино
11НигериянпСаму Чуквезе
17АргентинапзДжовани Ло Чельсо
62'
15СенегалнпНиколас Джексон
62'
18ИспаниязщАльберто Морено
73'
5ИспаниязщХорхе Куэнка
85'
14ИспанияпзМану Тригерос
85'
1ИспанияврАлекс Ремиро
18ИспаниязщАндони Горосабель
84'
24ФранциязщРобен Ле Норман
12ИспаниязщАйен Муньос
5ИспанияпзИгор Субельдия
3ИспанияпзМартин Субименди
23ИспанияпзБрайс Мендес
21ИспанияпзДавид Сильва
85'
8ИспанияпзМикель Мерино
85'
14ЯпонияпзТакефуса Кубо
71'
19НорвегиянпАлександр Сёрлот
70'
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
70'
11ФранциянпМохамед-Али Шо
71'
2ИспаниязщАлекс Сола
84'
4ИспанияпзАсьер Ильярраменди
85'
7ИспаниянпАндер Барренечеа
85'
Запасные
35ШвецияврФилип Йоргенсен
2ИспаниязщКико Фемения
12КолумбиязщХоан Мохика
40ФранциянпХессем Хассан
13ИспанияврАндони Субиаурре
6ИспаниязщАриц Элустондо
15ИспаниязщДиего Рико
20ИспаниязщХон Пачеко
16ИспанияпзАндер Гевара
17ИспанияпзРоберт Наварро
22ИспанияпзБеньят Туррьентес
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
09.10.2022 Испания - Примера Тур 8 Реал Сосьедад1 : 0Вильярреал
15.05.2022 Испания - Примера Тур 37 Вильярреал1 : 2Реал Сосьедад
18.12.2021 Испания - Примера Тур 18 Реал Сосьедад1 : 3Вильярреал
30.01.2021 Испания - Примера Тур 21 Вильярреал1 : 1Реал Сосьедад
29.11.2020 Испания - Примера Тур 11 Реал Сосьедад1 : 1Вильярреал
13.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Вильярреал1 : 2Реал Сосьедад
05.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Реал Сосьедад1 : 2Вильярреал
25.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Реал Сосьедад0 : 1Вильярреал
18.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Вильярреал1 : 2Реал Сосьедад
27.01.2018 Испания - Примера Тур 21 Вильярреал4 : 2Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона27 23 2 2 53-9 71 87.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид27 18 5 4 57-21 59 72.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М26 15 6 5 42-19 51 65.4
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад27 14 6 7 35-26 48 59.3
5
Лига Европы
Бетис26 13 6 7 34-26 45 57.7
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал27 13 5 9 34-24 44 54.3
7 Атлетик Б27 10 7 10 36-28 37 45.7
8 Райо Вальекано26 9 9 8 31-30 36 46.2
9 Осасуна27 9 8 10 22-27 35 43.2
10 Сельта27 9 8 10 34-37 35 43.2
11 Жирона27 9 7 11 42-42 34 42.0
12 Мальорка27 9 6 12 22-27 33 40.7
13 Севилья27 8 7 12 31-42 31 38.3
14 Хетафе27 7 9 11 27-34 30 37.0
15 Кадис27 6 10 11 21-40 28 34.6
16 Вальядолид27 8 4 15 20-44 28 34.6
17 Альмерия27 7 6 14 32-47 27 33.3
18
Зона вылета
Эспаньол27 6 9 12 33-44 27 33.3
19
Зона вылета
Валенсия26 7 5 14 28-31 26 33.3
20
Зона вылета
Эльче27 2 7 18 19-55 13 16.0

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