Атлетико - Бетис 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
02 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Бетис, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Бетис
Севилья
|13
|вр
|Ян Облак
|15
|зщ
|Стефан Савич
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|11
|пз
|Тома Лемар
|21
|пз
|Янник Карраско
|8
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
|13
|вр
|Руй Силва
|16
|зщ
|Херман Песселья
|19
|зщ
|Луис Фелипе
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|14
|пз
|Вильям Карвалью
|28
|пз
|Родри Санчес
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|21
|нп
|Айосе Перес
|7
|нп
|Хуанми
|9
|нп
|Борха Иглесиас
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|23.10.2022
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 2
|06.03.2022
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 3
|31.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 12
|3 : 0
|11.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 1
|24.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 7
|2 : 0
|11.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 0
|22.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 2
|03.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 0
|07.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 0
|22.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Мы собрали десять главных трансферных приростов у игроков до 21 года с начала сезона.Материалы по теме Молодые топ-футболисты сказочно подорожали. Главные апгрейды сезона 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Атлетико» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|22
|2
|2
|49-9
|68
|87.2
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|17
|5
|4
|51-21
|56
|71.8
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|15
|6
|5
|42-19
|51
|65.4
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|26
|14
|6
|6
|35-24
|48
|61.5
| 5
Лига Европы
|Бетис
|26
|13
|6
|7
|34-26
|45
|57.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|26
|12
|5
|9
|32-24
|41
|52.6
|7
|Атлетик Б
|27
|10
|7
|10
|36-28
|37
|45.7
|8
|Райо Вальекано
|26
|9
|9
|8
|31-30
|36
|46.2
|9
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|22-27
|35
|43.2
|10
|Сельта
|26
|9
|7
|10
|32-35
|34
|43.6
|11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|42.0
|12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|40.7
|13
|Севилья
|27
|8
|7
|12
|31-42
|31
|38.3
|14
|Хетафе
|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|37.0
|15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|34.6
|16
|Вальядолид
|26
|8
|4
|14
|20-38
|28
|35.9
|17
|Эспаньол
|27
|6
|9
|12
|33-44
|27
|33.3
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|33.3
| 19
Зона вылета
|Альмерия
|26
|7
|5
|14
|30-45
|26
|33.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|26
|2
|7
|17
|19-51
|13
|16.7