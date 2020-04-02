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Атлетико - Бетис 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
02 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 27-й тур
Атлетико М
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Бетис, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Бетис
Севилья
13СловенияврЯн Облак
15ЧерногориязщСтефан Савич
2УругвайзщХосе Хименес
22ИспаниязщМарио Эрмосо
16АргентиназщНауэль Молина
14ИспанияпзМаркос Льоренте
6Испанияпз Коке
11ФранцияпзТома Лемар
21БельгияпзЯнник Карраско
8ФранциянпАнтуан Гризманн
19ИспаниянпАльваро Мората
13ПортугалияврРуй Силва
16АргентиназщХерман Песселья
19ИталиязщЛуис Фелипе
33ИспаниязщХуан Миранда
5АргентинапзГвидо Родригес
14ПортугалияпзВильям Карвалью
28ИспанияпзРодри Санчес
24ИспаниянпАйтор Руибаль
21ИспаниянпАйосе Перес
7Испаниянп Хуанми
9ИспаниянпБорха Иглесиас
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
23.10.2022 Испания - Примера Тур 11 Бетис1 : 2Атлетико М
06.03.2022 Испания - Примера Тур 27 Бетис1 : 3Атлетико М
31.10.2021 Испания - Примера Тур 12 Атлетико М3 : 0Бетис
11.04.2021 Испания - Примера Тур 30 Бетис1 : 1Атлетико М
24.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Атлетико М2 : 0Бетис
11.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Атлетико М1 : 0Бетис
22.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Бетис1 : 2Атлетико М
03.02.2019 Испания - Примера Тур 22 Бетис1 : 0Атлетико М
07.10.2018 Испания - Примера Тур 8 Атлетико М1 : 0Бетис
22.04.2018 Испания - Примера Тур 34 Атлетико М0 : 0Бетис
Текстовая трансляция
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Мы собрали десять главных трансферных приростов у игроков до 21 года с начала сезона.Материалы по теме Молодые топ-футболисты сказочно подорожали. Главные апгрейды сезона 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Атлетико» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона26 22 2 2 49-9 68 87.2
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид26 17 5 4 51-21 56 71.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М26 15 6 5 42-19 51 65.4
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад26 14 6 6 35-24 48 61.5
5
Лига Европы
Бетис26 13 6 7 34-26 45 57.7
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал26 12 5 9 32-24 41 52.6
7 Атлетик Б27 10 7 10 36-28 37 45.7
8 Райо Вальекано26 9 9 8 31-30 36 46.2
9 Осасуна27 9 8 10 22-27 35 43.2
10 Сельта26 9 7 10 32-35 34 43.6
11 Жирона27 9 7 11 42-42 34 42.0
12 Мальорка27 9 6 12 22-27 33 40.7
13 Севилья27 8 7 12 31-42 31 38.3
14 Хетафе27 7 9 11 27-34 30 37.0
15 Кадис27 6 10 11 21-40 28 34.6
16 Вальядолид26 8 4 14 20-38 28 35.9
17 Эспаньол27 6 9 12 33-44 27 33.3
18
Зона вылета
Валенсия26 7 5 14 28-31 26 33.3
19
Зона вылета
Альмерия26 7 5 14 30-45 26 33.3
20
Зона вылета
Эльче26 2 7 17 19-51 13 16.7

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