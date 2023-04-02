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Анже - Ницца 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 18000
02 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Анже
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ницца, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Ницца
Ницца
История личных встреч
18.09.2022 Франция - Лига 1 Тур 8 Ницца0 : 1Анже
20.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 25 Ницца1 : 0Анже
31.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 12 Анже1 : 2Ницца
07.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 24 Ницца3 : 0Анже
01.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Анже0 : 3Ницца
11.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 20 Анже1 : 1Ницца
30.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 15 Ницца3 : 1Анже
16.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 25 Анже3 : 0Ницца
04.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 16 Ницца0 : 0Анже
13.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 33 Анже1 : 1Ницца
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ28 21 3 4 68-28 66 78.6
2
Лига чемпионов
Марсель29 18 6 5 54-29 60 69.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс28 16 9 3 47-21 57 67.9
4
Лига Европы
Монако28 16 6 6 57-37 54 64.3
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн28 15 5 8 47-29 50 59.5
6 Лилль28 14 7 7 51-36 49 58.3
7 Ницца28 11 11 6 37-25 44 52.4
8 Лорьян28 12 8 8 41-37 44 52.4
9 Реймс28 10 13 5 36-28 43 51.2
10 Лион28 11 8 9 43-32 41 48.8
11 Монпелье29 11 4 14 45-48 37 42.5
12 Тулуза28 10 5 13 43-48 35 41.7
13 Клермон28 9 7 12 27-40 34 40.5
14 Нант28 6 12 10 30-37 30 35.7
15 Страсбург28 5 11 12 34-46 26 31.0
16 Брест28 5 9 14 30-46 24 28.6
17
Зона вылета
Осер28 5 8 15 23-51 23 27.4
18
Зона вылета
Труа28 4 9 15 38-61 21 25.0
19
Зона вылета
Аяччо28 6 3 19 20-50 21 25.0
20
Зона вылета
Анже28 2 4 22 21-63 10 11.9

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