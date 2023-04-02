ПСЖ - Лион 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
02 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Лион, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Лион
Лион
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|5
|зщ
|Маркиньос
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|15
|пз
|Данилу Перейра
|17
|пз
|Витинья
|6
|пз
|Марко Верратти
|8
|пз
|Фабиан Руис
|30
|нп
|Лионель Месси
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Антони Лопеш
|2
|зщ
|Синали Дьоманде
|5
|зщ
|Деян Ловрен
|4
|зщ
|Кастелло Люкеба
|3
|зщ
|Nicolas Tagliafico
|6
|пз
|Максанс Какере
|88
|пз
|Корентин Толиссо
|23
|пз
|Тьяго Мендес
|18
|пз
|Rayan Cherki
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|26
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Лоран Блан
История личных встреч
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 1
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 4
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|0 : 1
|31.07.2020
|Франция - Кубок лиги
|Финал
|0 : 0 6 : 5
|04.03.2020
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 5
|09.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|4 : 2
|22.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 1
|03.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|21
|3
|4
|68-28
|66
|78.6
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|69.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|28
|16
|9
|3
|47-21
|57
|67.9
| 4
Лига Европы
|Монако
|28
|16
|6
|6
|57-37
|54
|64.3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|28
|15
|5
|8
|47-29
|50
|59.5
|6
|Лилль
|28
|14
|7
|7
|51-36
|49
|58.3
|7
|Ницца
|28
|11
|11
|6
|37-25
|44
|52.4
|8
|Лорьян
|28
|12
|8
|8
|41-37
|44
|52.4
|9
|Реймс
|28
|10
|13
|5
|36-28
|43
|51.2
|10
|Лион
|28
|11
|8
|9
|43-32
|41
|48.8
|11
|Монпелье
|29
|11
|4
|14
|45-48
|37
|42.5
|12
|Тулуза
|28
|10
|5
|13
|43-48
|35
|41.7
|13
|Клермон
|28
|9
|7
|12
|27-40
|34
|40.5
|14
|Нант
|28
|6
|12
|10
|30-37
|30
|35.7
|15
|Страсбург
|28
|5
|11
|12
|34-46
|26
|31.0
|16
|Брест
|28
|5
|9
|14
|30-46
|24
|28.6
| 17
Зона вылета
|Осер
|28
|5
|8
|15
|23-51
|23
|27.4
| 18
Зона вылета
|Труа
|28
|4
|9
|15
|38-61
|21
|25.0
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|28
|6
|3
|19
|20-50
|21
|25.0
| 20
Зона вылета
|Анже
|28
|2
|4
|22
|21-63
|10
|11.9