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ПСЖ - Лион 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
02 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
ПСЖ
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Лион, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Лион
Лион
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
4ИспаниязщСерхио Рамос
5Бразилиязщ Маркиньос
2МароккозщАшраф Хакими
25ПортугалиязщНуну Мендеш
15ПортугалияпзДанилу Перейра
17Португалияпз Витинья
6ИталияпзМарко Верратти
8ИспанияпзФабиан Руис
30АргентинанпЛионель Месси
7ФранциянпКилиан Мбаппе
1ПортугалияврАнтони Лопеш
2Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
5ХорватиязщДеян Ловрен
4ФранциязщКастелло Люкеба
3АргентиназщNicolas Tagliafico
6ФранцияпзМаксанс Какере
88ФранцияпзКорентин Толиссо
23БразилияпзТьяго Мендес
18ФранцияпзRayan Cherki
10ФранциянпАлександр Ляказетт
26ФранциянпБрэдли Баркола
Главные тренеры
ФранцияЛоран Блан
История личных встреч
18.09.2022 Франция - Лига 1 Тур 8 Лион0 : 1ПСЖ
09.01.2022 Франция - Лига 1 Тур 20 Лион1 : 1ПСЖ
19.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 6 ПСЖ2 : 1Лион
21.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 30 Лион2 : 4ПСЖ
13.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 14 ПСЖ0 : 1Лион
31.07.2020 Франция - Кубок лиги Финал ПСЖ0 : 0 6 : 5Лион
04.03.2020 Кубок Франции 1/2 финала Лион1 : 5ПСЖ
09.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 24 ПСЖ4 : 2Лион
22.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 6 Лион0 : 1ПСЖ
03.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 23 Лион2 : 1ПСЖ
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ28 21 3 4 68-28 66 78.6
2
Лига чемпионов
Марсель29 18 6 5 54-29 60 69.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс28 16 9 3 47-21 57 67.9
4
Лига Европы
Монако28 16 6 6 57-37 54 64.3
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн28 15 5 8 47-29 50 59.5
6 Лилль28 14 7 7 51-36 49 58.3
7 Ницца28 11 11 6 37-25 44 52.4
8 Лорьян28 12 8 8 41-37 44 52.4
9 Реймс28 10 13 5 36-28 43 51.2
10 Лион28 11 8 9 43-32 41 48.8
11 Монпелье29 11 4 14 45-48 37 42.5
12 Тулуза28 10 5 13 43-48 35 41.7
13 Клермон28 9 7 12 27-40 34 40.5
14 Нант28 6 12 10 30-37 30 35.7
15 Страсбург28 5 11 12 34-46 26 31.0
16 Брест28 5 9 14 30-46 24 28.6
17
Зона вылета
Осер28 5 8 15 23-51 23 27.4
18
Зона вылета
Труа28 4 9 15 38-61 21 25.0
19
Зона вылета
Аяччо28 6 3 19 20-50 21 25.0
20
Зона вылета
Анже28 2 4 22 21-63 10 11.9

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