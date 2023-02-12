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Монако - Страсбург 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
02 Апреля 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Монако
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Страсбург, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Страсбург
Страсбург
16ГерманияврАлександр Нюбель
2Бразилиязщ Вандерсон
6ФранциязщАксель Дисаси
3ЧилизщГильермо Марипан
12БразилиязщКаю Энрике
4МалипзМохамед Камара
19ФранцияпзЮссуф Фофана
17РоссияпзАлександр Головин
27СенегалнпКрепен Дьятта
44ФранциянпEliesse Ben Seghir
10ФранциянпВиссам Бен-Йеддер
1БельгияврМатц Селс
29ФранциязщIsmael Doukoure
22ФранциязщЖерзино Ньямси
5ФранциязщЛука Перрен
3ФранциязщТома Делен
2ФранцияпзColin Dagba
14Босния и ГерцеговинапзСаньин Прцич
6Кот-д'ИвуарпзJean Aholou
11ФранцияпзДимитри Льенар
9ФранциянпКевин Гамейро
20СенегалнпХабиб Диалло
Главные тренеры
БельгияФилипп Клеман
ФранцияФредерик Антонетти
История личных встреч
06.08.2022 Франция - Лига 1 Тур 1 Страсбург1 : 2Монако
13.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 28 Страсбург1 : 0Монако
28.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 15 Монако1 : 1Страсбург
03.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 28 Страсбург1 : 0Монако
27.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 5 Монако3 : 2Страсбург
25.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Монако1 : 3Страсбург
01.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 4 Страсбург2 : 2Монако
19.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 21 Монако1 : 5Страсбург
20.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 10 Страсбург2 : 1Монако
09.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 29 Страсбург1 : 3Монако
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ28 21 3 4 68-28 66 78.6
2
Лига чемпионов
Марсель29 18 6 5 54-29 60 69.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс28 16 9 3 47-21 57 67.9
4
Лига Европы
Монако28 16 6 6 57-37 54 64.3
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн28 15 5 8 47-29 50 59.5
6 Лилль28 14 7 7 51-36 49 58.3
7 Ницца28 11 11 6 37-25 44 52.4
8 Лорьян28 12 8 8 41-37 44 52.4
9 Реймс28 10 13 5 36-28 43 51.2
10 Лион28 11 8 9 43-32 41 48.8
11 Монпелье29 11 4 14 45-48 37 42.5
12 Тулуза28 10 5 13 43-48 35 41.7
13 Клермон28 9 7 12 27-40 34 40.5
14 Нант28 6 12 10 30-37 30 35.7
15 Страсбург28 5 11 12 34-46 26 31.0
16 Брест28 5 9 14 30-46 24 28.6
17
Зона вылета
Осер28 5 8 15 23-51 23 27.4
18
Зона вылета
Труа28 4 9 15 38-61 21 25.0
19
Зона вылета
Аяччо28 6 3 19 20-50 21 25.0
20
Зона вылета
Анже28 2 4 22 21-63 10 11.9

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