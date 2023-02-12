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Клермон - Аяччо 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
02 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Клермон
Аяччо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Аяччо, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Аяччо
Аяччо
99ФранцияврМори Дио
36ГаназщАлиду Сейду
5БельгиязщМаксимилиано Кофрие
4ПольшазщМатеуш Ветеска
3БразилиязщНето Боржес
10ТуниспзСаиф-Эдин Хауи
7ФранцияпзЙоанн Маньен
12ФранцияпзМаксим Гоналон
22МолдавиянпАйман Морер
70АвстриянпМухаммед Чам Сарачевич
95ФранциянпГрежон Кьэ
1ФранцияврБенжамен Леруа
15ФранциязщКлеман Видаль
21ФранциязщCedric Avinel
2ГваделупазщМикаэль Альфонс
20Коморские островапзМохамед Юссуф
5ФранцияпзРиад Нури
6ФранцияпзМатьё Кутадёр
4ФранцияпзМикаэль Баррето
28СенегалнпМусса Джитте
7ФранциянпМунем Эль-Идрисси
34ФранциянпMoussa Soumano
Главные тренеры
ФранцияПаскаль Гастьен
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
02.10.2022 Франция - Лига 1 Тур 9 Аяччо1 : 3Клермон
20.02.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 26 Аяччо0 : 2Клермон
24.10.2020 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 8 Клермон0 : 2Аяччо
22.11.2019 Франция - Лига 2 Тур 15 Аяччо1 : 1Клермон
19.04.2019 Франция - Лига 2 Тур 33 Клермон0 : 0Аяччо
23.11.2018 Франция - Лига 2 Тур 15 Аяччо0 : 0Клермон
30.03.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 31 Аяччо2 : 1Клермон
28.10.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 13 Клермон1 : 1Аяччо
03.02.2017 Франция - Лига 2 Тур 23 Аяччо2 : 1Клермон
26.08.2016 Франция - Лига 2 Тур 5 Клермон2 : 1Аяччо
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ28 21 3 4 68-28 66 78.6
2
Лига чемпионов
Марсель29 18 6 5 54-29 60 69.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс28 16 9 3 47-21 57 67.9
4
Лига Европы
Монако28 16 6 6 57-37 54 64.3
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн28 15 5 8 47-29 50 59.5
6 Лилль28 14 7 7 51-36 49 58.3
7 Ницца28 11 11 6 37-25 44 52.4
8 Лорьян28 12 8 8 41-37 44 52.4
9 Реймс28 10 13 5 36-28 43 51.2
10 Лион28 11 8 9 43-32 41 48.8
11 Монпелье29 11 4 14 45-48 37 42.5
12 Тулуза28 10 5 13 43-48 35 41.7
13 Клермон28 9 7 12 27-40 34 40.5
14 Нант28 6 12 10 30-37 30 35.7
15 Страсбург28 5 11 12 34-46 26 31.0
16 Брест28 5 9 14 30-46 24 28.6
17
Зона вылета
Осер28 5 8 15 23-51 23 27.4
18
Зона вылета
Труа28 4 9 15 38-61 21 25.0
19
Зона вылета
Аяччо28 6 3 19 20-50 21 25.0
20
Зона вылета
Анже28 2 4 22 21-63 10 11.9

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