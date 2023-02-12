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Специя - Салернитана 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
02 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Специя
Салернитана

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Салернитана, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Специя
Специя
Салернитана
Салерно
69ПольшаврБартломей Дронговский
27ФранциязщKelvin Amian
4УэльсзщИтан Ампаду
29ИталиязщМаттия Кальдара
43ГрециязщДимитриос Николау
6МароккопзМехди Бурабья
8ШвецияпзАльбин Экдаль
33КолумбияпзКевин Агудело
30ИталияпзДаниэль Мальдини
11ГананпЭммануэль Гьяси
14УзбекистаннпЭльдор Шомуродов
13МексикаврGuillermo Ochoa
5АвстриязщФлавиус Данилюк
23СловакиязщНорберт Дьёмбер
98ИталиязщЛоренцо Пирола
6ФранциязщJunior Sambia
3ХорватиязщДомагой Брадарич
18МалипзЛассана Кулибали
25ИталияпзДжулио Маджоре
87ИталияпзАнтонио Кандрева
20КипрпзГригорис Кастанос
29СенегалнпБулайе Диа
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Соуза
История личных встреч
22.10.2022 Италия - Серия А Тур 11 Салернитана1 : 0Специя
07.02.2022 Италия - Серия А Тур 24 Салернитана2 : 2Специя
16.10.2021 Италия - Серия А Тур 8 Специя2 : 1Салернитана
31.07.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 38 Салернитана1 : 2Специя
29.12.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 19 Специя2 : 1Салернитана
02.04.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 31 Специя2 : 1Салернитана
10.11.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 12 Салернитана1 : 0Специя
23.02.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 27 Специя3 : 0Салернитана
23.09.2017 Италия - Серия B Серия B. Тур 6 Салернитана2 : 0Специя
22.01.2017 Италия - Серия B Серия B. Тур 22 Салернитана1 : 0Специя
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи27 23 2 2 64-16 71 87.7
2
Лига чемпионов
Лацио27 15 7 5 42-19 52 64.2
3
Лига чемпионов
Интер М27 16 2 9 47-31 50 61.7
4
Лига чемпионов
Аталанта28 14 6 8 47-32 48 57.1
5
Лига Европы
Милан27 14 6 7 44-36 48 59.3
6
Квалификация Лиги конференций
Рома27 14 5 8 35-26 47 58.0
7 Ювентус27 17 5 5 45-22 41 -15 50.6
8 Удинезе27 9 11 7 37-31 38 46.9
9 Фиорентина27 10 7 10 32-31 37 45.7
10 Болонья27 10 7 10 33-36 37 45.7
11 Торино27 10 7 10 29-33 37 45.7
12 Сассуоло27 10 6 11 35-40 36 44.4
13 Монца27 9 7 11 32-37 34 42.0
14 Эмполи27 6 10 11 24-36 28 34.6
15 Лечче27 6 9 12 24-32 27 33.3
16 Салернитана27 6 9 12 31-47 27 33.3
17 Специя27 5 9 13 23-43 24 29.6
18
Зона вылета
Верона27 4 7 16 22-41 19 23.5
19
Зона вылета
Сампдория27 3 6 18 16-44 15 18.5
20
Зона вылета
Кремонезе28 1 10 17 23-52 13 15.5

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