Специя - Салернитана 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
02 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Салернитана, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Специя
Салернитана
Салерно
|69
|вр
|Бартломей Дронговский
|27
|зщ
|Kelvin Amian
|4
|зщ
|Итан Ампаду
|29
|зщ
|Маттия Кальдара
|43
|зщ
|Димитриос Николау
|6
|пз
|Мехди Бурабья
|8
|пз
|Альбин Экдаль
|33
|пз
|Кевин Агудело
|30
|пз
|Даниэль Мальдини
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|14
|нп
|Эльдор Шомуродов
|13
|вр
|Guillermo Ochoa
|5
|зщ
|Флавиус Данилюк
|23
|зщ
|Норберт Дьёмбер
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|6
|зщ
|Junior Sambia
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|25
|пз
|Джулио Маджоре
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|29
|нп
|Булайе Диа
Главные тренеры
|Паулу Соуза
История личных встреч
|22.10.2022
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 0
|07.02.2022
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 2
|16.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 8
|2 : 1
|31.07.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 38
|1 : 2
|29.12.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 19
|2 : 1
|02.04.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 31
|2 : 1
|10.11.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 12
|1 : 0
|23.02.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 27
|3 : 0
|23.09.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 6
|2 : 0
|22.01.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 22
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|23
|2
|2
|64-16
|71
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|64.2
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|16
|2
|9
|47-31
|50
|61.7
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|28
|14
|6
|8
|47-32
|48
|57.1
| 5
Лига Европы
|Милан
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|59.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|27
|14
|5
|8
|35-26
|47
|58.0
|7
|Ювентус
|27
|17
|5
|5
|45-22
|41
|-15
|50.6
|8
|Удинезе
|27
|9
|11
|7
|37-31
|38
|46.9
|9
|Фиорентина
|27
|10
|7
|10
|32-31
|37
|45.7
|10
|Болонья
|27
|10
|7
|10
|33-36
|37
|45.7
|11
|Торино
|27
|10
|7
|10
|29-33
|37
|45.7
|12
|Сассуоло
|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|44.4
|13
|Монца
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|42.0
|14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|34.6
|15
|Лечче
|27
|6
|9
|12
|24-32
|27
|33.3
|16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|33.3
|17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|29.6
| 18
Зона вылета
|Верона
|27
|4
|7
|16
|22-41
|19
|23.5
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|27
|3
|6
|18
|16-44
|15
|18.5
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|28
|1
|10
|17
|23-52
|13
|15.5