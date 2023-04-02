Наполи - Милан 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
02 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
1-й тайм, 4'
0 : 0
0'
45'
90'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Милан, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Милан
Милан
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|6
|зщ
|Мариу Руй
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|24
|зщ
|Симон Кьер
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|8
|пз
|Сандро Тонали
|10
|пз
|Браим Диас
|33
|пз
|Раде Крунич
|17
|нп
|Рафаэл Леау
|9
|нп
|Оливье Жиру
Запасные
|12
|вр
|Давиде Марфелла
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|31
|зщ
|Карим Зедадка
|4
|пз
|Диего Демме
|7
|пз
|Элиф Элмас
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|11
|нп
|Hirving Lozano
|23
|нп
|Алессио Дзербин
|81
|нп
|Джакомо Распадори
|91
|Tanguy Ndombele
|1
|вр
|Чиприан Тэтэрушану
|83
|вр
|Антонио Миранте
|5
|зщ
|Фоде Балло-Туре
|25
|зщ
|Алессандро Флоренци
|28
|зщ
|Малик Тшау
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|7
|пз
|Ясин Адли
|14
|пз
|Тьемуэ Бакайоко
|32
|пз
|Томмазо Побега
|40
|пз
|Астер Вранкс
|56
|пз
|Алексис Салемакерс
|12
|нп
|Анте Ребич
|27
|нп
|Дивок Ориги
|90
|нп
|Шарль Де Кетеларе
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 2
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 1
|19.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 1
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 27
|0 : 1
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 3
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 2
|23.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 1
|29.01.2019
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
|26.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 21
|0 : 0
|25.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 2
|3 : 2
Текстовая трансляция
2'
Контролировали по очереди команды мяч, зрители «Наполи» мощно свистят в адрес гостей. Пока не очень активно команды начали.
1'
Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки «Наполи». В традиционных голубых майках, белых трусах сегодня играют хозяева, а гости в не менее традиционной красно-чёрной форме!
0'
Хвича Кварацхелия всего за девять месяцев стал героем Неаполя. Мощная статистика, рекламные посты, личный тренер.Материалы по теме Хвича провёл год вне России. Как он превратился в суперзвезду 0'Главная звезда «Наполи» — просто нарасхват!Материалы по теме «Жду тебя в Мадриде». За Хвичей охотятся топ-клубы, а Гути зовёт его в «Реал» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 28-го тура Серии A: «Наполи» — «Милан». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|23
|2
|2
|64-16
|71
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|28
|16
|7
|5
|44-19
|55
|65.5
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|16
|2
|10
|47-32
|50
|59.5
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|28
|14
|6
|8
|47-32
|48
|57.1
| 5
Лига Европы
|Милан
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|59.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|27
|14
|5
|8
|35-26
|47
|58.0
|7
|Ювентус
|28
|18
|5
|5
|46-22
|44
|-15
|52.4
|8
|Фиорентина
|28
|11
|7
|10
|33-31
|40
|47.6
|9
|Болонья
|28
|11
|7
|10
|36-36
|40
|47.6
|10
|Удинезе
|28
|9
|11
|8
|37-34
|38
|45.2
|11
|Торино
|27
|10
|7
|10
|29-33
|37
|45.7
|12
|Сассуоло
|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|44.4
|13
|Монца
|28
|9
|7
|12
|32-39
|34
|40.5
|14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|34.6
|15
|Салернитана
|28
|6
|10
|12
|32-48
|28
|33.3
|16
|Лечче
|27
|6
|9
|12
|24-32
|27
|33.3
|17
|Специя
|28
|5
|10
|13
|24-44
|25
|29.8
| 18
Зона вылета
|Верона
|28
|4
|7
|17
|22-42
|19
|22.6
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|27
|3
|6
|18
|16-44
|15
|18.5
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|28
|1
|10
|17
|23-52
|13
|15.5