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Наполи - Милан 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
02 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Наполи
1-й тайм, 4'
0 : 0
Милан

    0'
    45'
    90'
      Кто победит в основное время?
      П1
      X
      П2
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Милан, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Наполи
      Неаполь
      Милан
      Милан
      1ИталияврАлекс Мерет
      22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
      13КосовозщАмир Ррахмани
      3Южная КореязщКим Мин Джэ
      6ПортугалиязщМариу Руй
      99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
      68СловакияпзСтанислав Лоботка
      20ПольшапзПётр Зелиньски
      21ИталиянпМаттео Политано
      18АргентинанпДжованни Симеоне
      77ГрузиянпХвича Кварацхелия
      16ФранцияврМик Меньян
      2ИталиязщДавиде Калабрия
      24ДаниязщСимон Кьер
      23АнглиязщФикайо Томори
      19ФранциязщТео Эрнандес
      4АлжирпзИсмаэль Беннасер
      8ИталияпзСандро Тонали
      10ИспанияпзБраим Диас
      33Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
      17ПортугалиянпРафаэл Леау
      9ФранциянпОливье Жиру
      Запасные
      12ИталияврДавиде Марфелла
      95ИталияврПьерлуиджи Голлини
      5БразилиязщЖуан Жесус
      55НорвегиязщЛео Эстигор
      31ФранциязщКарим Зедадка
      4ГерманияпзДиего Демме
      7Северная МакедонияпзЭлиф Элмас
      70ИталияпзДжанлука Гаэтано
      11МексиканпHirving Lozano
      23ИталиянпАлессио Дзербин
      81ИталиянпДжакомо Распадори
      91ФранцияTanguy Ndombele
      1РумынияврЧиприан Тэтэрушану
      83ИталияврАнтонио Миранте
      5СенегалзщФоде Балло-Туре
      25ИталиязщАлессандро Флоренци
      28ГерманиязщМалик Тшау
      46ИталиязщМаттео Габбиа
      7ФранцияпзЯсин Адли
      14ФранцияпзТьемуэ Бакайоко
      32ИталияпзТоммазо Побега
      40БельгияпзАстер Вранкс
      56БельгияпзАлексис Салемакерс
      12ХорватиянпАнте Ребич
      27БельгиянпДивок Ориги
      90БельгиянпШарль Де Кетеларе
      Главные тренеры
      ИталияЛучано Спаллетти
      ИталияСтефано Пиоли
      История личных встреч
      18.09.2022 Италия - Серия А Тур 7 Милан1 : 2Наполи
      06.03.2022 Италия - Серия А Тур 28 Наполи0 : 1Милан
      19.12.2021 Италия - Серия А Тур 18 Милан0 : 1Наполи
      14.03.2021 Италия - Серия А Тур 27 Милан0 : 1Наполи
      22.11.2020 Италия - Серия А Тур 8 Наполи1 : 3Милан
      12.07.2020 Италия - Серия А Тур 32 Наполи2 : 2Милан
      23.11.2019 Италия - Серия А Тур 13 Милан1 : 1Наполи
      29.01.2019 Кубок Италии 1/4 финала Милан2 : 0Наполи
      26.01.2019 Италия - Серия А Тур 21 Милан0 : 0Наполи
      25.08.2018 Италия - Серия А Тур 2 Наполи3 : 2Милан
      Текстовая трансляция
      2'
      Контролировали по очереди команды мяч, зрители «Наполи» мощно свистят в адрес гостей. Пока не очень активно команды начали.
      1'
      Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки «Наполи». В традиционных голубых майках, белых трусах сегодня играют хозяева, а гости в не менее традиционной красно-чёрной форме!
      0'
      Хвича Кварацхелия всего за девять месяцев стал героем Неаполя. Мощная статистика, рекламные посты, личный тренер.Материалы по теме Хвича провёл год вне России. Как он превратился в суперзвезду 0'Главная звезда «Наполи» — просто нарасхват!Материалы по теме «Жду тебя в Мадриде». За Хвичей охотятся топ-клубы, а Гути зовёт его в «Реал» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 28-го тура Серии A: «Наполи» — «Милан». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи27 23 2 2 64-16 71 87.7
      2
      Лига чемпионов
      		Лацио28 16 7 5 44-19 55 65.5
      3
      Лига чемпионов
      		Интер М28 16 2 10 47-32 50 59.5
      4
      Лига чемпионов
      		Аталанта28 14 6 8 47-32 48 57.1
      5
      Лига Европы
      		Милан27 14 6 7 44-36 48 59.3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома27 14 5 8 35-26 47 58.0
      7 Ювентус28 18 5 5 46-22 44 -15 52.4
      8 Фиорентина28 11 7 10 33-31 40 47.6
      9 Болонья28 11 7 10 36-36 40 47.6
      10 Удинезе28 9 11 8 37-34 38 45.2
      11 Торино27 10 7 10 29-33 37 45.7
      12 Сассуоло27 10 6 11 35-40 36 44.4
      13 Монца28 9 7 12 32-39 34 40.5
      14 Эмполи27 6 10 11 24-36 28 34.6
      15 Салернитана28 6 10 12 32-48 28 33.3
      16 Лечче27 6 9 12 24-32 27 33.3
      17 Специя28 5 10 13 24-44 25 29.8
      18
      Зона вылета
      		Верона28 4 7 17 22-42 19 22.6
      19
      Зона вылета
      		Сампдория27 3 6 18 16-44 15 18.5
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе28 1 10 17 23-52 13 15.5

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