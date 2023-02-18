Кёльн - Боруссия М 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
02 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Боруссия М, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|20
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|14
|пз
|Йонас Хектор
|6
|пз
|Эрик Мартель
|28
|пз
|Эйе Скири
|37
|пз
|Линтон Майна
|7
|пз
|Деян Любичич
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|27
|нп
|Дейви Зельке
|1
|вр
|Йонас Омлин
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|25
|зщ
|Рами Бенсебаини
|6
|пз
|Кристоф Крамер
|32
|пз
|Флориан Нойхаус
|17
|пз
|Куадио Коне
|13
|пз
|Ларс Штиндль
|23
|пз
|Йонас Хофман
|10
|нп
|Маркус Тюрам
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|09.10.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|5 : 2
|16.04.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 3
|27.11.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|4 : 1
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 2
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|1 : 3
|11.03.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 1
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|0 : 1
|14.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|2 : 1
|20.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 0
|08.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|16
|7
|3
|76-29
|55
|70.5
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|17
|2
|7
|57-35
|53
|67.9
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|26
|15
|6
|5
|41-28
|51
|65.4
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|26
|13
|8
|5
|39-35
|47
|60.3
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|13
|6
|7
|49-33
|45
|57.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|26
|11
|8
|7
|47-37
|41
|52.6
|7
|Байер
|26
|12
|4
|10
|48-40
|40
|51.3
|8
|Майнц
|26
|11
|7
|8
|43-36
|40
|51.3
|9
|Вольфсбург
|26
|10
|9
|7
|46-34
|39
|50.0
|10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|41.3
|11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|41.3
|12
|Аугсбург
|26
|8
|5
|13
|34-47
|29
|37.2
|13
|Кёльн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|36.0
|14
|Бохум
|26
|8
|2
|16
|28-57
|26
|33.3
|15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|29.3
|16
|Герта
|26
|5
|7
|14
|31-49
|22
|28.2
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|26
|4
|9
|13
|21-48
|21
|26.9
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|26
|4
|8
|14
|29-45
|20
|25.6