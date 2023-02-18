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Кёльн - Боруссия М 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
02 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Кёльн
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Боруссия М, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Боруссия М
Мёнхенгладбах
20ГерманияврМарвин Швебе
2ГерманиязщБенно Шмиц
4ГерманиязщТимо Хюберс
24ГерманиязщЮлиан Хабот
14ГерманияпзЙонас Хектор
6ГерманияпзЭрик Мартель
28ТуниспзЭйе Скири
37ГерманияпзЛинтон Майна
7АвстрияпзДеян Любичич
11АвстриянпФлориан Кайнц
27ГерманиянпДейви Зельке
1ШвейцарияврЙонас Омлин
3ЯпониязщКоу Итакура
30ШвейцариязщНико Эльведи
29СШАзщДжозеф Скалли
25АлжирзщРами Бенсебаини
6ГерманияпзКристоф Крамер
32ГерманияпзФлориан Нойхаус
17ФранцияпзКуадио Коне
13ГерманияпзЛарс Штиндль
23ГерманияпзЙонас Хофман
10ФранциянпМаркус Тюрам
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
09.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия М5 : 2Кёльн
16.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 30 Боруссия М1 : 3Кёльн
27.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 13 Кёльн4 : 1Боруссия М
06.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 20 Боруссия М1 : 2Кёльн
03.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 3 Кёльн1 : 3Боруссия М
11.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 21 Боруссия М2 : 1Кёльн
14.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 4 Кёльн0 : 1Боруссия М
14.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 18 Кёльн2 : 1Боруссия М
20.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия М1 : 0Кёльн
08.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 28 Кёльн2 : 3Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария26 16 7 3 76-29 55 70.5
2
Лига чемпионов
Боруссия Д26 17 2 7 57-35 53 67.9
3
Лига чемпионов
Унион26 15 6 5 41-28 51 65.4
4
Лига чемпионов
Фрайбург26 13 8 5 39-35 47 60.3
5
Лига Европы
РБ Лейпциг26 13 6 7 49-33 45 57.7
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф26 11 8 7 47-37 41 52.6
7 Байер26 12 4 10 48-40 40 51.3
8 Майнц26 11 7 8 43-36 40 51.3
9 Вольфсбург26 10 9 7 46-34 39 50.0
10 Боруссия М25 8 7 10 40-44 31 41.3
11 Вердер25 9 4 12 39-48 31 41.3
12 Аугсбург26 8 5 13 34-47 29 37.2
13 Кёльн25 6 9 10 33-44 27 36.0
14 Бохум26 8 2 16 28-57 26 33.3
15 Хоффенхайм25 6 4 15 33-45 22 29.3
16 Герта26 5 7 14 31-49 22 28.2
17
Зона вылета
Шальке-0426 4 9 13 21-48 21 26.9
18
Зона вылета
Штутгарт26 4 8 14 29-45 20 25.6

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