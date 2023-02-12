Риу Аве - Бенфика 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
02 Апреля 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
2-й тайм, 89'
0 : 1
- 61'Patrick
- 83'Эрнани
0'
45'
90'
- 46'0:1Гонсалу Рамуш
- 58'Жоау Мариу
- 71'Гонсалу Рамуш
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Бенфика, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Бенфика
Лиссабон
|18
|вр
|Жонатан
|20
|зщ
|Коштинья
81'
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|4
|зщ
|Patrick
81'
|30
|пз
|Андреас Самарис
64'
|21
|пз
|Жоау Граса
64'
|6
|пз
|Гонсалу Родригеш
|95
|нп
|Андре Перейра
|22
|нп
|Эммануэл Боатенг
80'
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|8
|пз
|Витор Гомеш
64'
|11
|пз
|Bruno Santos Ventura
64'
|27
|пз
|Эрнани
80'
|93
|пз
|Пауло Витор
81'
|16
|Savio Alves
81'
|99
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|6
|зщ
|Александр Бах
|66
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|22
|пз
|Шикинью
|7
|пз
|Давид Нерес
71'
|20
|пз
|Жоау Мариу
|27
|пз
|Rafa Silva
|88
|нп
|Гонсалу Рамуш
71'
|61
|пз
|Флорентину Луиш
71'
|33
|нп
|Петар Муса
71'
Запасные
|1
|вр
|Маграу
|23
|зщ
|Жозуэ
|15
|пз
|Мигель Баэса
|17
|нп
|Укра
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|4
|зщ
|Лукас Вериссимо
|91
|зщ
|Морато
|87
|пз
|Жоау Невеш
|19
|нп
|Каспер Тенгстедт
|2
|Gilberto Junior
|21
|Andreas Schjelderup
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|08.10.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|4 : 2
|01.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|2 : 0
|18.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|0 : 3
|17.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|1 : 2
|15.01.2020
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 2
|02.11.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|2 : 0
|12.05.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|2 : 3
|06.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|4 : 2
|15.09.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. Тур 1
|2 : 1
|03.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|25
|22
|2
|1
|66-14
|68
|90.7
|2
|Порту
|25
|18
|4
|3
|55-17
|58
|77.3
|3
|Брага
|25
|18
|2
|5
|54-22
|56
|74.7
|4
|Спортинг
|24
|16
|2
|6
|49-23
|50
|69.4
|5
|Витория Гимарайнш
|25
|12
|4
|9
|25-29
|40
|53.3
|6
|Арока
|25
|10
|8
|7
|29-32
|38
|50.7
|7
|Каза Пия
|25
|11
|5
|9
|22-24
|38
|50.7
|8
|Риу Аве
|25
|9
|6
|10
|25-28
|33
|44.0
|9
|Фамаликан
|25
|10
|3
|12
|25-32
|33
|44.0
|10
|Визела
|25
|9
|5
|11
|27-27
|32
|42.7
|11
|Шавиш
|25
|8
|8
|9
|26-31
|32
|42.7
|12
|Боавишта
|25
|8
|6
|11
|28-40
|30
|40.0
|13
|Жил Висенте
|25
|8
|5
|12
|26-32
|29
|38.7
|14
|Портимоненсе
|25
|8
|2
|15
|18-32
|26
|34.7
|15
|Эшторил
|26
|7
|4
|15
|22-39
|25
|32.1
|16
|Маритиму
|25
|4
|4
|17
|17-47
|16
|21.3
|17
|Пасуш де Феррейра
|25
|4
|4
|17
|19-43
|16
|21.3
|18
|Санта-Клара
|25
|3
|6
|16
|17-38
|15
|20.0