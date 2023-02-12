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Риу Аве - Бенфика 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
02 Апреля 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
Риу Аве
2-й тайм, 89'
0 : 1
Бенфика

  • 61'
    Patrick
  • 83'
    Эрнани
0'
45'
90'
  • 46'
    0:1
    Гонсалу Рамуш
  • 58'
    Жоау Мариу
  • 71'
    Гонсалу Рамуш
Кто победит в основное время?
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Бенфика, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Бенфика
Лиссабон
18Бразилиявр Жонатан
20Португалиязщ Коштинья
81'
42ХорватиязщRenato Pantalon
33БразилиязщАдерлан Сантос
4Бразилиязщ Patrick
81'
30ГрецияпзАндреас Самарис
64'
21ПортугалияпзЖоау Граса
64'
6ПортугалияпзГонсалу Родригеш
95ПортугалиянпАндре Перейра
22ГананпЭммануэл Боатенг
80'
77ПортугалиянпФабиу Роналду
8ПортугалияпзВитор Гомеш
64'
11ПортугалияпзBruno Santos Ventura
64'
27Португалияпз Эрнани
80'
93БразилияпзПауло Витор
81'
16БразилияSavio Alves
81'
99ГрецияврОдиссеас Влаходимос
6ДаниязщАлександр Бах
66ПортугалиязщАнтониу Силва
30АргентиназщНиколас Отаменди
3ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8НорвегияпзФредрик Эурснес
22Португалияпз Шикинью
7БразилияпзДавид Нерес
71'
20ПортугалияпзЖоау Мариу
27Португалияпз Rafa Silva
88ПортугалиянпГонсалу Рамуш
71'
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
71'
33ХорватиянпПетар Муса
71'
Запасные
1Бразилиявр Маграу
23Португалиязщ Жозуэ
15ИспанияпзМигель Баэса
17Португалиянп Укра
24ПортугалияврСамуэл Суареш
4БразилиязщЛукас Вериссимо
91Бразилиязщ Морато
87ПортугалияпзЖоау Невеш
19ДаниянпКаспер Тенгстедт
2БразилияGilberto Junior
21НорвегияAndreas Schjelderup
Главные тренеры
ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
ГерманияРоджер Шмидт
История личных встреч
08.10.2022 Португалия - Примейра Тур 9 Бенфика4 : 2Риу Аве
01.03.2021 Португалия - Примейра Тур 21 Бенфика2 : 0Риу Аве
18.10.2020 Португалия - Примейра Тур 4 Риу Аве0 : 3Бенфика
17.06.2020 Португалия - Примейра Тур 27 Риу Аве1 : 2Бенфика
15.01.2020 Кубок Португалии 1/4 финала Бенфика3 : 2Риу Аве
02.11.2019 Португалия - Примейра Тур 10 Бенфика2 : 0Риу Аве
12.05.2019 Португалия - Примейра Тур 33 Риу Аве2 : 3Бенфика
06.01.2019 Португалия - Примейра Тур 16 Бенфика4 : 2Риу Аве
15.09.2018 Португалия - Кубок лиги Группа A. Тур 1 Бенфика2 : 1Риу Аве
03.02.2018 Португалия - Примейра Тур 21 Бенфика5 : 1Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Бенфика25 22 2 1 66-14 68 90.7
2 Порту25 18 4 3 55-17 58 77.3
3 Брага25 18 2 5 54-22 56 74.7
4 Спортинг24 16 2 6 49-23 50 69.4
5 Витория Гимарайнш25 12 4 9 25-29 40 53.3
6 Арока25 10 8 7 29-32 38 50.7
7 Каза Пия25 11 5 9 22-24 38 50.7
8 Риу Аве25 9 6 10 25-28 33 44.0
9 Фамаликан25 10 3 12 25-32 33 44.0
10 Визела25 9 5 11 27-27 32 42.7
11 Шавиш25 8 8 9 26-31 32 42.7
12 Боавишта25 8 6 11 28-40 30 40.0
13 Жил Висенте25 8 5 12 26-32 29 38.7
14 Портимоненсе25 8 2 15 18-32 26 34.7
15 Эшторил26 7 4 15 22-39 25 32.1
16 Маритиму25 4 4 17 17-47 16 21.3
17 Пасуш де Феррейра25 4 4 17 19-43 16 21.3
18 Санта-Клара25 3 6 16 17-38 15 20.0

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