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Вердер - Хоффенхайм 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
02 Апреля 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Вердер
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Хоффенхайм, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Хоффенхайм
Зинсхайм
1ЧехияврИржи Павленка
5ГерманиязщАмос Пипер
4ГерманиязщНиклас Штарк
3ГерманиязщАнтони Юнг
32АвстрияпзМарко Фридль
8ГерманияпзМитчелл-Элия Вайзер
36ГерманияпзКристиан Гросс
6ДанияпзЙенс Стаге
10ГерманиянпЛеонардо Биттенкорт
11ГерманиянпНиклас Фюллькруг
7ГерманиянпМарвин Дукш
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
22ГерманиязщКевин Фогт
23СШАзщДжон Энтони Брукс
3ЧехиязщПавел Кадержабек
8ГерманияпзДеннис Гайгер
13ГерманияпзАнгело Штиллер
29ДанияпзРоберт Сков
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
9ТогонпИла Бебу
27ХорватиянпАндрей Крамарич
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
07.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 9 Хоффенхайм1 : 2Вердер
21.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 22 Хоффенхайм4 : 0Вердер
25.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 Вердер1 : 1Хоффенхайм
26.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 19 Вердер0 : 3Хоффенхайм
24.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 2 Хоффенхайм3 : 2Вердер
11.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 33 Хоффенхайм0 : 1Вердер
19.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 16 Вердер1 : 1Хоффенхайм
13.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 18 Вердер1 : 1Хоффенхайм
25.10.2017 Кубок Германии 2-й раунд Вердер1 : 0Хоффенхайм
19.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 1 Хоффенхайм1 : 0Вердер
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария26 16 7 3 76-29 55 70.5
2
Лига чемпионов
Боруссия Д26 17 2 7 57-35 53 67.9
3
Лига чемпионов
Унион26 15 6 5 41-28 51 65.4
4
Лига чемпионов
Фрайбург26 13 8 5 39-35 47 60.3
5
Лига Европы
РБ Лейпциг26 13 6 7 49-33 45 57.7
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф26 11 8 7 47-37 41 52.6
7 Байер26 12 4 10 48-40 40 51.3
8 Майнц26 11 7 8 43-36 40 51.3
9 Вольфсбург26 10 9 7 46-34 39 50.0
10 Боруссия М25 8 7 10 40-44 31 41.3
11 Вердер25 9 4 12 39-48 31 41.3
12 Аугсбург26 8 5 13 34-47 29 37.2
13 Кёльн25 6 9 10 33-44 27 36.0
14 Бохум26 8 2 16 28-57 26 33.3
15 Хоффенхайм25 6 4 15 33-45 22 29.3
16 Герта26 5 7 14 31-49 22 28.2
17
Зона вылета
Шальке-0426 4 9 13 21-48 21 26.9
18
Зона вылета
Штутгарт26 4 8 14 29-45 20 25.6

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