Гоу Эхед Иглс - Аякс 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10000
02 Апреля 2023 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Аякс, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|2
|зщ
|Матс Дейл
|25
|зщ
|Джамал Амофа
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|26
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|6
|зщ
|Джей Идзес
|10
|пз
|Филипп Ромменс
|18
|пз
|Willum Willumsson
|11
|нп
|Бобби Адеканье
|9
|нп
|Исак Лидберг
|27
|нп
|Финн Штоккерс
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|19
|зщ
|Jorge Sanchez
|2
|зщ
|Юрриен Тимбер
|25
|зщ
|Юри Бас
|4
|пз
|Эдсон Альварес
|23
|пз
|Стивен Бергёйс
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|6
|пз
|Дави Классен
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|9
|нп
|Брайан Бробби
|10
|нп
|Душан Тадич
Запасные
|22
|вр
|Эрвин Малдер
|40
|вр
|Лука Плогман
|4
|зщ
|Хосе Фонтан
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|33
|зщ
|Федерико Матьелло
|7
|пз
|Rashaan Fernandes
|8
|пз
|Эверт Линторст
|20
|пз
|Ксандер Бломме
|17
|нп
|Darío Serra Alvarez
|19
|нп
|Силла Соу
|23
|нп
|Оливер Эдвардсен
|21
|Enric Llansana
|1
|вр
|Мартен Стекеленбург
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|57
|зщ
|Йоррел Хато
|21
|пз
|Флориан Гриллич
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|7
|нп
|Стивен Бергвейн
|18
|нп
|Лоренцо Лукка
|35
|нп
|Chico Conceicao
|26
|Youri Regeer
Главные тренеры
|Рене Хаке
|Джон Хейтинга
История личных встреч
|01.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|1 : 1
|27.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|2 : 1
|07.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|0 : 0
|31.10.2018
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 0
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|4 : 0
|28.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|0 : 3
|08.02.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|1 : 2
|25.10.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|3 : 1
|26.01.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 20
|0 : 1
|28.09.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 8
|6 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|26
|61
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|26
|55
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|26
|53
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|26
|53
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|26
|47
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|26
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|26
|38
|8
|НЕК Неймеген
|26
|34
|9
|Херенвен
|26
|34
|10
|Валвейк
|25
|32
|11
|Гоу Эхед Иглс
|25
|29
|12
|Фортуна
|26
|29
|13
|Волендам
|26
|26
|14
|Витесс
|26
|24
|15
|Эксельсиор
|26
|23
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|26
|21
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|26
|17
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|26
|16