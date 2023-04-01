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Гоу Эхед Иглс - Аякс 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10000
02 Апреля 2023 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Аякс, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Аякс
Амстердам
1НидерландыврЖеффри Де Ланге
2НидерландызщМатс Дейл
25НидерландызщДжамал Амофа
3ГерманиязщГеррит Наубер
26НорвегиязщФредрик Оппегорд
6НидерландызщДжей Идзес
10БельгияпзФилипп Ромменс
18ИсландияпзWillum Willumsson
11НидерландынпБобби Адеканье
9ШвециянпИсак Лидберг
27НидерландынпФинн Штоккерс
12АргентинаврХеронимо Рульи
19МексиказщJorge Sanchez
2НидерландызщЮрриен Тимбер
25НидерландызщЮри Бас
4МексикапзЭдсон Альварес
23НидерландыпзСтивен Бергёйс
8НидерландыпзКеннет Тейлор
6НидерландыпзДави Классен
20ГанапзМохаммед Кудус
9НидерландынпБрайан Бробби
10СербиянпДушан Тадич
Запасные
22НидерландыврЭрвин Малдер
40ГерманияврЛука Плогман
4ИспаниязщХосе Фонтан
5НидерландызщБас Кюйперс
33ИталиязщФедерико Матьелло
7НидерландыпзRashaan Fernandes
8НидерландыпзЭверт Линторст
20БельгияпзКсандер Бломме
17ИспаниянпDarío Serra Alvarez
19НидерландынпСилла Соу
23НорвегиянпОливер Эдвардсен
21НидерландыEnric Llansana
1НидерландыврМартен Стекеленбург
22НидерландыврРемко Пасвер
3НигериязщКэлвин Бейсси
5НидерландызщОуэн Вейндал
57НидерландызщЙоррел Хато
21АвстрияпзФлориан Гриллич
28НидерландыпзКиян Фитц-Джим
7НидерландынпСтивен Бергвейн
18ИталиянпЛоренцо Лукка
35ПортугалиянпChico Conceicao
26НидерландыYouri Regeer
Главные тренеры
НидерландыРене Хаке
НидерландыДжон Хейтинга
История личных встреч
01.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Аякс1 : 1Гоу Эхед Иглс
27.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 Гоу Эхед Иглс2 : 1Аякс
07.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Аякс0 : 0Гоу Эхед Иглс
31.10.2018 Кубок Нидерландов 2-й раунд Аякс3 : 0Гоу Эхед Иглс
07.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Аякс4 : 0Гоу Эхед Иглс
28.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Гоу Эхед Иглс0 : 3Аякс
08.02.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Гоу Эхед Иглс1 : 2Аякс
25.10.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Аякс3 : 1Гоу Эхед Иглс
26.01.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 20 Гоу Эхед Иглс0 : 1Аякс
28.09.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 8 Аякс6 : 0Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд2661
2
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс2655
3
Квалификация Лиги Европы
ПСВ Эйндховен2653
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2653
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2647
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2646
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2638
8 НЕК Неймеген2634
9 Херенвен2634
10 Валвейк2532
11 Гоу Эхед Иглс2529
12 Фортуна2629
13 Волендам2626
14 Витесс2624
15 Эксельсиор2623
16
Стыковая зона
Эммен2621
17
Зона вылета
Гронинген2617
18
Зона вылета
Камбюр2616

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