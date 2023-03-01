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Металлист 1925 - Днепр-1 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
02 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 19-й тур
Металлист 1925
Днепр-1

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Днепр-1, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
УкраинаАлександр Кучер
История личных встреч
11.09.2022 Украина - Премьер-лига Тур 4 Днепр-13 : 0Металлист 1925
28.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 6 Металлист 19251 : 2Днепр-1
23.03.2019 Украина - Первая лига Тур 19 Металлист 19251 : 2Днепр-1
11.08.2018 Украина - Первая лига Тур 4 Днепр-10 : 2Металлист 1925
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр17 13 3 1 45-12 42 82.4
2
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-117 12 3 2 34-13 39 76.5
3
Квалификация Лиги конференций
Заря18 11 4 3 39-25 37 68.5
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К18 10 3 5 25-16 33 61.1
5 Александрия18 8 7 3 32-25 31 57.4
6 Кривбасс19 7 4 8 16-22 25 43.9
7 Колос19 6 6 7 15-20 24 42.1
8 Ингулец18 6 4 8 19-22 22 40.7
9 Металлист 192518 4 9 5 17-28 21 38.9
10 Ворскла19 5 5 9 22-28 20 35.1
11 Черноморец18 4 6 8 16-23 18 33.3
12 Минай19 4 6 9 14-23 18 31.6
13 Металлист19 4 6 9 17-27 18 31.6
14 Верес19 5 3 11 21-28 18 31.6
15
Зона вылета
Рух В17 4 5 8 19-26 17 33.3
16
Зона вылета
Львов17 3 4 10 13-26 13 25.5

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