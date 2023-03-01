Металлист 1925 - Днепр-1 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
02 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 19-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Днепр-1, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
|Александр Кучер
История личных встреч
|11.09.2022
|Украина - Премьер-лига
|Тур 4
|3 : 0
|28.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 2
|23.03.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 19
|1 : 2
|11.08.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 4
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|17
|13
|3
|1
|45-12
|42
|82.4
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|17
|12
|3
|2
|34-13
|39
|76.5
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|18
|11
|4
|3
|39-25
|37
|68.5
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|18
|10
|3
|5
|25-16
|33
|61.1
|5
|Александрия
|18
|8
|7
|3
|32-25
|31
|57.4
|6
|Кривбасс
|19
|7
|4
|8
|16-22
|25
|43.9
|7
|Колос
|19
|6
|6
|7
|15-20
|24
|42.1
|8
|Ингулец
|18
|6
|4
|8
|19-22
|22
|40.7
|9
|Металлист 1925
|18
|4
|9
|5
|17-28
|21
|38.9
|10
|Ворскла
|19
|5
|5
|9
|22-28
|20
|35.1
|11
|Черноморец
|18
|4
|6
|8
|16-23
|18
|33.3
|12
|Минай
|19
|4
|6
|9
|14-23
|18
|31.6
|13
|Металлист
|19
|4
|6
|9
|17-27
|18
|31.6
|14
|Верес
|19
|5
|3
|11
|21-28
|18
|31.6
| 15
Зона вылета
|Рух В
|17
|4
|5
|8
|19-26
|17
|33.3
| 16
Зона вылета
|Львов
|17
|3
|4
|10
|13-26
|13
|25.5