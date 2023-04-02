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Слуцк - Минск 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
02 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Слуцк
Минск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Минск, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Минск
Минск
История личных встреч
27.08.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Минск1 : 0Слуцк
15.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Слуцк2 : 4Минск
25.09.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Минск2 : 1Слуцк
16.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Слуцк2 : 2Минск
16.10.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Слуцк2 : 1Минск
01.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Минск1 : 0Слуцк
01.11.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Минск1 : 0Слуцк
23.06.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Слуцк1 : 0Минск
22.09.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Слуцк0 : 1Минск
11.05.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Минск0 : 2Слуцк
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ2 2 0 0 3-1 6 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1 1 0 0 3-0 3 100.0
3
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ1 1 0 0 2-0 3 100.0
4 Минск1 1 0 0 2-0 3 100.0
5 Шахтёр С1 1 0 0 2-1 3 100.0
6 Энергетик-БГУ1 1 0 0 1-0 3 100.0
7 Сморгонь2 1 0 1 2-2 3 50.0
8 Ислочь2 1 0 1 3-3 3 50.0
9 Нафтан2 0 1 1 2-3 1 16.7
10 Гомель2 0 1 1 1-3 1 16.7
11 Неман0 0 0 0 0-0 0 0.0
12 Белшина1 0 0 1 0-1 0 0.0
13 Слуцк1 0 0 1 0-1 0 0.0
14 Славия-Мозырь1 0 0 1 0-2 0 0.0
15
Зона вылета
Динамо-Брест2 0 0 2 0-4 0 0.0

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