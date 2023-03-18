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БАТЭ - Энергетик-БГУ 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
02 Апреля 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
БАТЭ
Энергетик-БГУ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Энергетик-БГУ, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
26.11.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Энергетик-БГУ0 : 2БАТЭ
29.10.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Энергетик-БГУ0 : 2БАТЭ
03.07.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 13 БАТЭ1 : 1Энергетик-БГУ
22.08.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Энергетик-БГУ1 : 1БАТЭ
17.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 5 БАТЭ2 : 1Энергетик-БГУ
04.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 16 БАТЭ0 : 1Энергетик-БГУ
19.03.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Энергетик-БГУ3 : 1БАТЭ
11.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 17 БАТЭ4 : 1Энергетик-БГУ
06.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Энергетик-БГУ0 : 4БАТЭ
11.07.2018 Кубок Беларуси 1/16 финала Энергетик-БГУ1 : 2 ДВБАТЭ
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ2 2 0 0 3-1 6 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1 1 0 0 3-0 3 100.0
3
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ1 1 0 0 2-0 3 100.0
4 Минск1 1 0 0 2-0 3 100.0
5 Шахтёр С1 1 0 0 2-1 3 100.0
6 Энергетик-БГУ1 1 0 0 1-0 3 100.0
7 Сморгонь2 1 0 1 2-2 3 50.0
8 Ислочь2 1 0 1 3-3 3 50.0
9 Нафтан2 0 1 1 2-3 1 16.7
10 Гомель2 0 1 1 1-3 1 16.7
11 Неман0 0 0 0 0-0 0 0.0
12 Белшина1 0 0 1 0-1 0 0.0
13 Слуцк1 0 0 1 0-1 0 0.0
14 Славия-Мозырь1 0 0 1 0-2 0 0.0
15
Зона вылета
Динамо-Брест2 0 0 2 0-4 0 0.0

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