БАТЭ - Энергетик-БГУ 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
02 Апреля 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Энергетик-БГУ, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
|26.11.2022
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|29.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|0 : 2
|03.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|1 : 1
|22.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 20
|1 : 1
|17.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|2 : 1
|04.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|0 : 1
|19.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|3 : 1
|11.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|4 : 1
|06.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|0 : 4
|11.07.2018
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо-БелАЗ
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|100.0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100.0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100.0
|4
|Минск
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100.0
|5
|Шахтёр С
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|6
|Энергетик-БГУ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100.0
|7
|Сморгонь
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|50.0
|8
|Ислочь
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|50.0
|9
|Нафтан
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16.7
|10
|Гомель
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|16.7
|11
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|12
|Белшина
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0.0
|13
|Слуцк
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0.0
|14
|Славия-Мозырь
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0.0
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|0.0