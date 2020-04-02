Неман - Шахтёр С 02 Апреля прямая трансляция
02 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Шахтёр С, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
|04.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 20
|2 : 2
|22.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|1 : 1
|26.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 24
|1 : 0
|15.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 9
|1 : 2
|07.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|2 : 1
|07.03.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|3 : 0
|19.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|0 : 0
|04.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|0 : 0
|12.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|6 : 0
|06.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо-БелАЗ
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|100.0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100.0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100.0
|4
|Минск
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100.0
|5
|Шахтёр С
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|6
|Энергетик-БГУ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100.0
|7
|Сморгонь
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|50.0
|8
|Ислочь
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|50.0
|9
|Нафтан
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16.7
|10
|Гомель
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|16.7
|11
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|12
|Белшина
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0.0
|13
|Слуцк
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0.0
|14
|Славия-Мозырь
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0.0
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|0.0