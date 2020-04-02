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Неман - Шахтёр С 02 Апреля прямая трансляция

02 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Неман
Шахтёр С

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Шахтёр С, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
04.09.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Шахтёр С2 : 2Неман
22.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Неман1 : 1Шахтёр С
26.09.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Шахтёр С1 : 0Неман
15.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Неман1 : 2Шахтёр С
07.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала Неман2 : 1Шахтёр С
07.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала Шахтёр С3 : 0Неман
19.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Неман0 : 0Шахтёр С
04.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Шахтёр С0 : 0Неман
12.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Шахтёр С6 : 0Неман
06.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Неман0 : 3Шахтёр С
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ2 2 0 0 3-1 6 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1 1 0 0 3-0 3 100.0
3
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ1 1 0 0 2-0 3 100.0
4 Минск1 1 0 0 2-0 3 100.0
5 Шахтёр С1 1 0 0 2-1 3 100.0
6 Энергетик-БГУ1 1 0 0 1-0 3 100.0
7 Сморгонь2 1 0 1 2-2 3 50.0
8 Ислочь2 1 0 1 3-3 3 50.0
9 Нафтан2 0 1 1 2-3 1 16.7
10 Гомель2 0 1 1 1-3 1 16.7
11 Неман0 0 0 0 0-0 0 0.0
12 Белшина1 0 0 1 0-1 0 0.0
13 Слуцк1 0 0 1 0-1 0 0.0
14 Славия-Мозырь1 0 0 1 0-2 0 0.0
15
Зона вылета
Динамо-Брест2 0 0 2 0-4 0 0.0

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