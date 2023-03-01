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Гран-при Австралии смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2023. Этап 3. Мельбурн, Австралия

Арена: Автодром Альберт-Парк (Мельбурн, Австралия)
Этап 3, Мельбурн, Австралия. Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
02 Апреля 2023 года в 08:00 (+03:00)

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
СпортсменКомандаРезультатОчки
1НидерландыМакс ФерстаппенRed Bull
2ВеликобританияДжордж РасселлMercedes AMG F1
3ВеликобританияЛьюис ХэмилтонMercedes AMG F1
4ИспанияФернандо АлонсоAston Martin
5ИспанияКарлос Сайнс-младшийScuderia Ferrari
6КанадаЛэнс СтроллAston Martin
7МонакоШарль ЛеклерScuderia Ferrari
8ТаиландАлександер АлбонWilliams
9ФранцияПьер ГаслиAlpine
10ГерманияНико ХюлькенбергHaas
11ФранцияЭстебан ОконAlpine
12ЯпонияЮки ЦунодаScuderia AlphaTauri
13ВеликобританияЛандо НоррисMcLaren
14ДанияКевин МагнуссенHaas
15НидерландыНик де ВрисScuderia AlphaTauri
16АвстралияОскар ПиастриMcLaren
17КитайГуаньюй ЧжоуAlfa Romeo
18СШАЛоган СарджентWilliams
19ФинляндияВалттери БоттасAlfa Romeo
20МексикаСерхио ПересRed Bull

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