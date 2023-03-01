Гран-при Австралии смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2023. Этап 3. Мельбурн, Австралия
Арена: Автодром Альберт-Парк (Мельбурн, Австралия)Этап 3, Мельбурн, Австралия. Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
02 Апреля 2023 года в 08:00 (+03:00)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|4
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|5
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|6
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|7
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|8
|Александер Албон
|Williams
|9
|Пьер Гасли
|Alpine
|10
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|11
|Эстебан Окон
|Alpine
|12
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|13
|Ландо Норрис
|McLaren
|14
|Кевин Магнуссен
|Haas
|15
|Ник де Врис
|Scuderia AlphaTauri
|16
|Оскар Пиастри
|McLaren
|17
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|18
|Логан Сарджент
|Williams
|19
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|20
|Серхио Перес
|Red Bull