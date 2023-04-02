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Жетысу - Тобол 02 Апреля прямая трансляция

02 Апреля 2023 года в 12:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур
Жетысу
Тобол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жетысу - Тобол, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жетысу
Талдыкорган
Тобол
Костанай
История личных встреч
19.06.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 16 Тобол2 : 1Жетысу
10.04.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 4 Жетысу0 : 2Тобол
02.10.2020 Казахстан - Премьер-лига Тур 12 Тобол2 : 0Жетысу
14.03.2020 Казахстан - Премьер-лига Тур 2 Жетысу0 : 0Тобол
28.09.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 28 Тобол0 : 0Жетысу
30.06.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 16 Жетысу0 : 1Тобол
20.04.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 6 Тобол0 : 0Жетысу
16.09.2018 Казахстан - Премьер-лига Тур 26 Тобол2 : 2Жетысу
11.08.2018 Казахстан - Премьер-лига Тур 22 Тобол1 : 0Жетысу
11.03.2018 Казахстан - Премьер-лига Тур 1 Жетысу0 : 1Тобол
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Актобе3 3 0 0 10-2 9 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы3 3 0 0 9-2 9 100.0
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол3 3 0 0 6-2 9 100.0
4 Кызыл-Жар3 3 0 0 3-0 9 100.0
5 Кайрат4 2 2 0 9-5 8 66.7
6 Атырау3 2 1 0 5-3 7 77.8
7 Астана3 2 0 1 5-5 6 66.7
8 Кайсар4 1 1 2 6-6 4 33.3
9 Аксу4 1 1 2 6-9 4 33.3
10 Окжетпес3 1 0 2 2-6 3 33.3
11 Шахтёр Крг4 0 1 3 4-9 1 8.3
12
Зона вылета
Мактаарал4 0 0 4 1-5 0 0.0
13
Зона вылета
Жетысу3 0 0 3 0-5 0 0.0
14
Зона вылета
Каспий4 0 0 4 3-10 0 0.0

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