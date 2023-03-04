Атырау - Окжетпес 02 Апреля прямая трансляция
02 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Окжетпес, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атырау
Атырау
Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч
|29.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 2
|30.06.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 16
|3 : 0
|20.04.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 2
|24.09.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 2
|26.07.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 1
|01.07.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 0
|11.06.2016
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 1
|13.04.2016
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 0
|28.06.2015
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 18
|2 : 2
|19.04.2015
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Актобе
|3
|3
|0
|0
|10-2
|9
|100.0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|100.0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|3
|3
|0
|0
|6-2
|9
|100.0
|4
|Кызыл-Жар
|3
|3
|0
|0
|3-0
|9
|100.0
|5
|Кайрат
|4
|2
|2
|0
|9-5
|8
|66.7
|6
|Атырау
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|77.8
|7
|Астана
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|66.7
|8
|Кайсар
|4
|1
|1
|2
|6-6
|4
|33.3
|9
|Аксу
|4
|1
|1
|2
|6-9
|4
|33.3
|10
|Окжетпес
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|33.3
|11
|Шахтёр Крг
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|8.3
| 12
Зона вылета
|Мактаарал
|4
|0
|0
|4
|1-5
|0
|0.0
| 13
Зона вылета
|Жетысу
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|0.0
| 14
Зона вылета
|Каспий
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|0.0