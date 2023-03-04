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Атырау - Окжетпес 02 Апреля прямая трансляция

02 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур
Атырау
Окжетпес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Окжетпес, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атырау
Атырау
Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч
29.09.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 28 Атырау2 : 2Окжетпес
30.06.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 16 Окжетпес3 : 0Атырау
20.04.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 6 Атырау1 : 2Окжетпес
24.09.2017 Казахстан - Премьер-лига Тур 28 Окжетпес1 : 2Атырау
26.07.2017 Казахстан - Премьер-лига Тур 8 Атырау2 : 1Окжетпес
01.07.2017 Казахстан - Премьер-лига Тур 18 Окжетпес1 : 0Атырау
11.06.2016 Казахстан - Премьер-лига Тур 15 Атырау2 : 1Окжетпес
13.04.2016 Казахстан - Премьер-лига Тур 5 Окжетпес2 : 0Атырау
28.06.2015 Казахстан - Премьер-лига Тур 18 Окжетпес2 : 2Атырау
19.04.2015 Казахстан - Премьер-лига Тур 8 Атырау2 : 1Окжетпес
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Актобе3 3 0 0 10-2 9 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы3 3 0 0 9-2 9 100.0
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол3 3 0 0 6-2 9 100.0
4 Кызыл-Жар3 3 0 0 3-0 9 100.0
5 Кайрат4 2 2 0 9-5 8 66.7
6 Атырау3 2 1 0 5-3 7 77.8
7 Астана3 2 0 1 5-5 6 66.7
8 Кайсар4 1 1 2 6-6 4 33.3
9 Аксу4 1 1 2 6-9 4 33.3
10 Окжетпес3 1 0 2 2-6 3 33.3
11 Шахтёр Крг4 0 1 3 4-9 1 8.3
12
Зона вылета
Мактаарал4 0 0 4 1-5 0 0.0
13
Зона вылета
Жетысу3 0 0 3 0-5 0 0.0
14
Зона вылета
Каспий4 0 0 4 3-10 0 0.0

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