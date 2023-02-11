Эвертон - Тоттенхэм Хотспур 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
03 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 03 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|23
|зщ
|Шеймус Коулман
|5
|зщ
|Майкл Кин
|2
|зщ
|Джеймс Тарковски
|22
|зщ
|Бен Годфри
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|8
|пз
|Амаду Онана
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|11
|нп
|Демарай Грей
|1
|вр
|Уго Льорис
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|34
|зщ
|Клеман Лангле
|23
|зщ
|Педро Порро
|4
|пз
|Оливер Скипп
|5
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|14
|пз
|Иван Перишич
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|10
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Кристиан Стеллини
История личных встреч
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 0
|07.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|5 : 0
|07.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|0 : 0
|16.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|2 : 2
|10.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|5 : 4 ДВ
|13.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 1
|06.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 0
|03.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 1
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 2
|23.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|2 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|82.8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|76.2
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|64.1
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|58.3
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|60.3
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|12
|7
|7
|49-34
|43
|55.1
|7
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46-37
|43
|51.2
|8
|Ливерпуль
|27
|12
|6
|9
|48-33
|42
|51.9
|9
|Астон Вилла
|28
|12
|5
|11
|37-39
|41
|48.8
|10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|46.4
|11
|Челси
|28
|10
|8
|10
|29-30
|38
|45.2
|12
|Кристал Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|34.5
|13
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|32.2
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|7
|6
|14
|25-34
|27
|33.3
|15
|Ноттингем Форест
|28
|6
|9
|13
|23-50
|27
|32.1
|16
|Борнмут
|28
|7
|6
|15
|27-55
|27
|32.1
|17
|Лидс Юнайтед
|28
|6
|8
|14
|36-48
|26
|31.0
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|31.0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|28
|7
|4
|17
|39-49
|25
|29.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
|26.4