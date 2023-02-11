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Эвертон - Тоттенхэм Хотспур 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
03 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 03 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1АнглияврДжордан Пикфорд
23ИрландиязщШеймус Коулман
5АнглиязщМайкл Кин
2АнглиязщДжеймс Тарковски
22АнглиязщБен Годфри
16МалипзАбдулайе Дукуре
27СенегалпзИдрисса Гейе
8БельгияпзАмаду Онана
7АнглияпзДуайт Макнил
17НигериянпАлекс Айуоби
11АнглиянпДемарай Грей
1ФранцияврУго Льорис
17АргентиназщКристиан Ромеро
15АнглиязщЭрик Дайер
34ФранциязщКлеман Лангле
23ИспаниязщПедро Порро
4АнглияпзОливер Скипп
5ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
14ХорватияпзИван Перишич
21ШвецияпзДеян Кулушевски
7Южная КореянпСон Хын Мин
10АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
АнглияШон Дайч
ИталияКристиан Стеллини
История личных встреч
15.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 11 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Эвертон
07.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 28 Тоттенхэм Хотспур5 : 0Эвертон
07.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 11 Эвертон0 : 0Тоттенхэм Хотспур
16.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 32 Эвертон2 : 2Тоттенхэм Хотспур
10.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Эвертон5 : 4 ДВТоттенхэм Хотспур
13.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Эвертон
06.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 33 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Эвертон
03.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 11 Эвертон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
12.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 38 Тоттенхэм Хотспур2 : 2Эвертон
23.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 18 Эвертон2 : 6Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал29 23 3 3 70-27 72 82.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити28 20 4 4 71-26 64 76.2
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед26 15 5 6 41-35 50 64.1
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур28 15 4 9 52-40 49 58.3
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед26 12 11 3 39-19 47 60.3
6 Брайтон энд Хоув Альбион26 12 7 7 49-34 43 55.1
7 Брентфорд28 10 13 5 46-37 43 51.2
8 Ливерпуль27 12 6 9 48-33 42 51.9
9 Астон Вилла28 12 5 11 37-39 41 48.8
10 Фулхэм28 11 6 11 39-39 39 46.4
11 Челси28 10 8 10 29-30 38 45.2
12 Кристал Пэлас29 7 9 13 24-39 30 34.5
13 Вулверхэмптон29 7 7 15 23-42 28 32.2
14 Вест Хэм Юнайтед27 7 6 14 25-34 27 33.3
15 Ноттингем Форест28 6 9 13 23-50 27 32.1
16 Борнмут28 7 6 15 27-55 27 32.1
17 Лидс Юнайтед28 6 8 14 36-48 26 31.0
18
Зона вылета
Эвертон28 6 8 14 22-40 26 31.0
19
Зона вылета
Лестер Сити28 7 4 17 39-49 25 29.8
20
Зона вылета
Саутгемптон29 6 5 18 23-47 23 26.4

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