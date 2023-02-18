Валенсия - Райо Вальекано 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
03 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Райо Вальекано, которое состоится 03 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Райо Вальекано
Мадрид
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|12
|зщ
|Муктар Дьякаби
|15
|зщ
|Дженк Озкачар
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|6
|зщ
|Уго Гильямон
|17
|пз
|Нико Гонсалес
|18
|пз
|Андре Алмейда
|11
|пз
|Саму Кастильехо
|7
|нп
|Эдинсон Кавани
|9
|нп
|Джастин Клюйверт
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|19
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Алехандро Катена
|3
|зщ
|Франсиско Гарсия
|23
|пз
|Оскар Мартин
|6
|пз
|Сантьяго Комесанья
|7
|пз
|Иси Паласон
|18
|пз
|Альваро Гарсия
|8
|нп
|Оскар Трехо
|34
|нп
|Серхио Камельо
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Андони Ираола
История личных встреч
|10.09.2022
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 1
|11.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 1
|27.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 1
|06.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 0
|24.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 13
|3 : 0
|17.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 2
|22.08.2015
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 0
|30.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 1
|16.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала
|4 : 4
|13.12.2014
|Испания - Примера
|Тур 15
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|23
|2
|2
|53-9
|71
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|18
|5
|4
|57-21
|59
|72.8
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|15
|6
|5
|42-19
|51
|65.4
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|27
|14
|6
|7
|35-26
|48
|59.3
| 5
Лига Европы
|Бетис
|26
|13
|6
|7
|34-26
|45
|57.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|27
|13
|5
|9
|34-24
|44
|54.3
|7
|Атлетик Б
|27
|10
|7
|10
|36-28
|37
|45.7
|8
|Райо Вальекано
|26
|9
|9
|8
|31-30
|36
|46.2
|9
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|22-27
|35
|43.2
|10
|Сельта
|27
|9
|8
|10
|34-37
|35
|43.2
|11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|42.0
|12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|40.7
|13
|Севилья
|27
|8
|7
|12
|31-42
|31
|38.3
|14
|Хетафе
|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|37.0
|15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|34.6
|16
|Вальядолид
|27
|8
|4
|15
|20-44
|28
|34.6
|17
|Альмерия
|27
|7
|6
|14
|32-47
|27
|33.3
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|27
|6
|9
|12
|33-44
|27
|33.3
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|33.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|27
|2
|7
|18
|19-55
|13
|16.0