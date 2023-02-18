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Валенсия - Райо Вальекано 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
03 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 27-й тур
Валенсия
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Райо Вальекано, которое состоится 03 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Райо Вальекано
Мадрид
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
20ГваделупазщДимитри Фулкье
12ГвинеязщМуктар Дьякаби
15ТурциязщДженк Озкачар
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
6ИспаниязщУго Гильямон
17ИспанияпзНико Гонсалес
18ПортугалияпзАндре Алмейда
11ИспанияпзСаму Кастильехо
7УругвайнпЭдинсон Кавани
9НидерландынпДжастин Клюйверт
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
19ФранциязщФлорьян Лежён
5ИспаниязщАлехандро Катена
3ИспаниязщФрансиско Гарсия
23ИспанияпзОскар Мартин
6ИспанияпзСантьяго Комесанья
7ИспанияпзИси Паласон
18ИспанияпзАльваро Гарсия
8АргентинанпОскар Трехо
34ИспаниянпСерхио Камельо
Главные тренеры
ИспанияРубен Бараха
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
10.09.2022 Испания - Примера Тур 5 Райо Вальекано2 : 1Валенсия
11.04.2022 Испания - Примера Тур 31 Райо Вальекано1 : 1Валенсия
27.11.2021 Испания - Примера Тур 15 Валенсия1 : 1Райо Вальекано
06.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Райо Вальекано2 : 0Валенсия
24.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Валенсия3 : 0Райо Вальекано
17.01.2016 Испания - Примера Тур 20 Валенсия2 : 2Райо Вальекано
22.08.2015 Испания - Примера Тур 1 Райо Вальекано0 : 0Валенсия
30.04.2015 Испания - Примера Тур 34 Райо Вальекано1 : 1Валенсия
16.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала Валенсия4 : 4Райо Вальекано
13.12.2014 Испания - Примера Тур 15 Валенсия3 : 0Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона27 23 2 2 53-9 71 87.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид27 18 5 4 57-21 59 72.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М26 15 6 5 42-19 51 65.4
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад27 14 6 7 35-26 48 59.3
5
Лига Европы
Бетис26 13 6 7 34-26 45 57.7
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал27 13 5 9 34-24 44 54.3
7 Атлетик Б27 10 7 10 36-28 37 45.7
8 Райо Вальекано26 9 9 8 31-30 36 46.2
9 Осасуна27 9 8 10 22-27 35 43.2
10 Сельта27 9 8 10 34-37 35 43.2
11 Жирона27 9 7 11 42-42 34 42.0
12 Мальорка27 9 6 12 22-27 33 40.7
13 Севилья27 8 7 12 31-42 31 38.3
14 Хетафе27 7 9 11 27-34 30 37.0
15 Кадис27 6 10 11 21-40 28 34.6
16 Вальядолид27 8 4 15 20-44 28 34.6
17 Альмерия27 7 6 14 32-47 27 33.3
18
Зона вылета
Эспаньол27 6 9 12 33-44 27 33.3
19
Зона вылета
Валенсия26 7 5 14 28-31 26 33.3
20
Зона вылета
Эльче27 2 7 18 19-55 13 16.0

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