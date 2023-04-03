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Эмполи - Лечче 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
03 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Эмполи
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Лечче, которое состоится 03 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Лечче
Лечче
1ИталияврСамуэле Перизан
24НигериязщТайронн Эбюэхи
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
33ИталиязщСебастьяно Луперто
65ИталиязщФабьяно Паризи
11Кот-д'ИвуарпзJean-Daniel Akpa-Akpro
18РумынияпзРэзван Марин
25ИталияпзФилиппо Бандинелли
35ИталиянпТоммазо Бальданци
19ИталиянпФранческо Капуто
9УругвайнпМартин Сатриано
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ФранциязщВалентен Жендрей
6ИталиязщФедерико Баскиротто
13ИталиязщАлессандро Туйя
25ИталиязщАнтонино Галло
29ФранциязщАлексис Блен
42ДанияпзМортен Юльманн
16ИспанияпзХоан Гонсалес
27БразилиянпГабриэл Стрефезза
9ИталиянпЛоренцо Коломбо
11ИталиянпФедерико Ди Франческо
Главные тренеры
ИталияПаоло Дзанетти
ИталияМарко Барони
История личных встреч
28.08.2022 Италия - Серия А Тур 3 Лечче1 : 1Эмполи
10.05.2021 Италия - Серия B Серия B. Тур 38 Эмполи2 : 1Лечче
24.01.2021 Италия - Серия B Серия B. Тур 19 Лечче2 : 2Эмполи
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи27 23 2 2 64-16 71 87.7
2
Лига чемпионов
Лацио28 16 7 5 44-19 55 65.5
3
Лига чемпионов
Интер М28 16 2 10 47-32 50 59.5
4
Лига чемпионов
Аталанта28 14 6 8 47-32 48 57.1
5
Лига Европы
Милан27 14 6 7 44-36 48 59.3
6
Квалификация Лиги конференций
Рома27 14 5 8 35-26 47 58.0
7 Ювентус28 18 5 5 46-22 44 -15 52.4
8 Фиорентина28 11 7 10 33-31 40 47.6
9 Болонья28 11 7 10 36-36 40 47.6
10 Удинезе28 9 11 8 37-34 38 45.2
11 Торино27 10 7 10 29-33 37 45.7
12 Сассуоло27 10 6 11 35-40 36 44.4
13 Монца28 9 7 12 32-39 34 40.5
14 Эмполи27 6 10 11 24-36 28 34.6
15 Салернитана28 6 10 12 32-48 28 33.3
16 Лечче27 6 9 12 24-32 27 33.3
17 Специя28 5 10 13 24-44 25 29.8
18
Зона вылета
Верона28 4 7 17 22-42 19 22.6
19
Зона вылета
Сампдория27 3 6 18 16-44 15 18.5
20
Зона вылета
Кремонезе28 1 10 17 23-52 13 15.5

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