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Урал - Спартак М 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
04 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Урал
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Спартак М, которое состоится 04 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
ИспанияГильермо Абаскаль
История личных встреч
14.03.2023 Фонбет Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Спартак М1 : 1Урал
04.03.2023 МИР Российская Премьер-лига Тур 18 Спартак М2 : 2Урал
06.08.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 4 Урал0 : 2Спартак М
07.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Урал1 : 3Спартак М
08.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Спартак М3 : 1Урал
14.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Спартак М1 : 0Урал
18.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Спартак М5 : 1Урал
07.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Урал2 : 2Спартак М
24.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Урал0 : 0Спартак М
14.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Спартак М1 : 2Урал
Текстовая трансляция
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«Спартак» превосходит «Локо» по моментам, но их некому решать.Материалы по теме Дзюба довёл до совершенства два классных навыка. «Спартаку» не хватает такого форварда 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча полуфинала Кубка России (Путь РПЛ): «Урал» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Ростов
Урал
1 : 1 2 : 1
Локомотив М
Спартак М
0 : 1 4 : 2
Команда12
Крылья Советов
Динамо М
2 : 1 1 : 1
ЦСКА
Краснодар
3 : 0 1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Волга Ул
Зенит
0 : 3
Акрон
Торпедо М
2 : 0
Уфа
Ахмат
1 : 2
Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Акрон
Локомотив М
1 : 1 7 : 6
Ахмат
Краснодар
0 : 3
Зенит
Динамо М
1 : 1 4 : 5
Пари Нижний Новгород
Ростов
0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Урал
1 : 1 04.04
Команда12
Крылья Советов
ЦСКА
2 : 2 05.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Динамо М
Акрон
04.04
Краснодар
Ростов
06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
20.04
20.04
Финал (Путь РПЛ)
Команда12
19.04
Команда12
03.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
17.05
Суперфинал
11.06

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