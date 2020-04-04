Урал - Спартак М 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
04 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Спартак М, которое состоится 04 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|14.03.2023
|Фонбет Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|04.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 18
|2 : 2
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 2
|07.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 3
|08.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|14.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|1 : 0
|18.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|5 : 1
|07.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|2 : 2
|24.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|0 : 0
|14.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|1 : 2
Текстовая трансляция
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«Спартак» превосходит «Локо» по моментам, но их некому решать.Материалы по теме Дзюба довёл до совершенства два классных навыка. «Спартаку» не хватает такого форварда 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча полуфинала Кубка России (Путь РПЛ): «Урал» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|2 : 1
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|4 : 2
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|1 : 1
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|0 : 3
| Акрон
Торпедо М
|2 : 0
| Уфа
Ахмат
|1 : 2
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Акрон
Локомотив М
|1 : 1 7 : 6
| Ахмат
Краснодар
|0 : 3
| Зенит
Динамо М
|1 : 1 4 : 5
| Пари Нижний Новгород
Ростов
|0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Урал
|1 : 1
|04.04
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
ЦСКА
|2 : 2
|05.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Динамо М
Акрон
|04.04
| Краснодар
Ростов
|06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|20.04
|20.04
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|19.04
|Команда
|1
|2
|03.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06