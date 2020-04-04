Динамо М - Акрон 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
04 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Акрон, которое состоится 04 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Славиша Йоканович
|Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Редкая для российского футбола история произошла после скандального матча Кубка России.Материалы по теме Игроку «Динамо» вручили золотую медаль после матча с «Зенитом». Это ещё за что? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча полуфинала Кубка России (Путь регионов): «Динамо» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|2 : 1
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|4 : 2
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|1 : 1
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|0 : 3
| Акрон
Торпедо М
|2 : 0
| Уфа
Ахмат
|1 : 2
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Акрон
Локомотив М
|1 : 1 7 : 6
| Ахмат
Краснодар
|0 : 3
| Зенит
Динамо М
|1 : 1 4 : 5
| Пари Нижний Новгород
Ростов
|0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Урал
|1 : 1
|04.04
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
ЦСКА
|2 : 2
|05.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Динамо М
Акрон
|04.04
| Краснодар
Ростов
|06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|20.04
|20.04
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|19.04
|Команда
|1
|2
|03.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06