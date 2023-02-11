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Борнмут - Брайтон энд Хоув Альбион 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
04 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Борнмут
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 04 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
13Бразилиявр Нето
15АнглиязщАдам Смит
3АнглиязщДжек Стивенс
25АргентиназщМаркос Сенеси
5АнглиязщЛлойд Келли
14АнглияпзДжозеф Ротуэлл
8КолумбияпзХефферсон Лерма
29ДанияпзФилип Биллинг
11Буркина-ФасонпДанго Уаттара
32АнглиянпДжейдон Энтони
9АнглиянпДоминик Соланке
23АнглияврДжейсон Стил
34НидерландызщЙоэл Велтман
5АнглиязщЛьюис Данк
4АнглиязщАдам Уэбстер
30ЭквадорзщПервис Эступиньян
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
13ГерманияпзПаскаль Гросс
7АнглияпзСоломон Марч
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
22ЯпонияпзКаору Митома
28ИрландиянпЭван Фергюсон
Главные тренеры
ВеликобританияГари О'Нил
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч
04.02.2023 Англия - Премьер-лига Тур 22 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Борнмут
21.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Борнмут3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Борнмут
13.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 34 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 5Борнмут
05.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Борнмут1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
22.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 18 Борнмут2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
01.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 22 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Борнмут
19.09.2017 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Борнмут1 : 0 ДВБрайтон энд Хоув Альбион
15.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 5 Борнмут2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
10.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал29 23 3 3 70-27 72 82.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити28 20 4 4 71-26 64 76.2
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед27 13 11 3 41-19 50 61.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед27 15 5 7 41-37 50 61.7
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур28 15 4 9 52-40 49 58.3
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион26 12 7 7 49-34 43 55.1
7 Брентфорд28 10 13 5 46-37 43 51.2
8 Ливерпуль27 12 6 9 48-33 42 51.9
9 Астон Вилла28 12 5 11 37-39 41 48.8
10 Фулхэм28 11 6 11 39-39 39 46.4
11 Челси28 10 8 10 29-30 38 45.2
12 Кристал Пэлас29 7 9 13 24-39 30 34.5
13 Вулверхэмптон29 7 7 15 23-42 28 32.2
14 Вест Хэм Юнайтед27 7 6 14 25-34 27 33.3
15 Ноттингем Форест28 6 9 13 23-50 27 32.1
16 Борнмут28 7 6 15 27-55 27 32.1
17 Лидс Юнайтед28 6 8 14 36-48 26 31.0
18
Зона вылета
Эвертон28 6 8 14 22-40 26 31.0
19
Зона вылета
Лестер Сити28 7 4 17 39-49 25 29.8
20
Зона вылета
Саутгемптон29 6 5 18 23-47 23 26.4

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