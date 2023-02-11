Лестер Сити - Астон Вилла 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
04 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Астон Вилла, которое состоится 04 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Астон Вилла
Бирмингем
|31
|вр
|Даниэль Иверсен
|21
|зщ
|Рикарду
|15
|зщ
|Гарри Суттар
|3
|зщ
|Ваут Фас
|27
|зщ
|Тимоти Кастань
|25
|пз
|Онинье Ндиди
|22
|пз
|Кирман Дьюсбери-Холл
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|7
|пз
|Харви Барнс
|37
|нп
|Тете
|14
|нп
|Келечи Ихеаначо
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|18
|зщ
|Эшли Янг
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|15
|зщ
|Алекс Морено
|7
|пз
|Джон Макгинн
|44
|пз
|Бубакар Камара
|6
|пз
|Дуглас Луис
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Унаи Эмери
История личных встреч
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|2 : 4
|23.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|0 : 0
|05.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 1
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 2
|18.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 1
|09.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|4 : 0
|28.01.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|08.01.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 1
|08.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 4
|16.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|82.8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|76.2
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|13
|11
|3
|41-19
|50
|61.7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|27
|15
|5
|7
|41-37
|50
|61.7
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|58.3
| 6
Лига конференций
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|12
|7
|7
|49-34
|43
|55.1
|7
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46-37
|43
|51.2
|8
|Ливерпуль
|27
|12
|6
|9
|48-33
|42
|51.9
|9
|Астон Вилла
|28
|12
|5
|11
|37-39
|41
|48.8
|10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|46.4
|11
|Челси
|28
|10
|8
|10
|29-30
|38
|45.2
|12
|Кристал Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|34.5
|13
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|32.2
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|7
|6
|14
|25-34
|27
|33.3
|15
|Ноттингем Форест
|28
|6
|9
|13
|23-50
|27
|32.1
|16
|Борнмут
|28
|7
|6
|15
|27-55
|27
|32.1
|17
|Лидс Юнайтед
|28
|6
|8
|14
|36-48
|26
|31.0
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|31.0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|28
|7
|4
|17
|39-49
|25
|29.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
|26.4