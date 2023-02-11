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Лестер Сити - Астон Вилла 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
04 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
Лестер Сити
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Астон Вилла, которое состоится 04 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Астон Вилла
Бирмингем
31ДанияврДаниэль Иверсен
21Португалиязщ Рикарду
15АвстралиязщГарри Суттар
3БельгиязщВаут Фас
27БельгиязщТимоти Кастань
25НигерияпзОнинье Ндиди
22АнглияпзКирман Дьюсбери-Холл
10АнглияпзДжеймс Мэддисон
7АнглияпзХарви Барнс
37Бразилиянп Тете
14НигериянпКелечи Ихеаначо
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
18АнглиязщЭшли Янг
4АнглиязщЭзри Конса
5АнглиязщТайрон Мингз
15ИспаниязщАлекс Морено
7ШотландияпзДжон Макгинн
44ФранцияпзБубакар Камара
6БразилияпзДуглас Луис
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
10АргентинапзЭмилиано Буэндия
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
Северная ИрландияБрендан Роджерс
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
04.02.2023 Англия - Премьер-лига Тур 22 Астон Вилла2 : 4Лестер Сити
23.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 34 Лестер Сити0 : 0Астон Вилла
05.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 15 Астон Вилла2 : 1Лестер Сити
21.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Астон Вилла1 : 2Лестер Сити
18.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Лестер Сити0 : 1Астон Вилла
09.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Лестер Сити4 : 0Астон Вилла
28.01.2020 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Астон Вилла2 : 1Лестер Сити
08.01.2020 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Лестер Сити1 : 1Астон Вилла
08.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Астон Вилла1 : 4Лестер Сити
16.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 22 Астон Вилла1 : 1Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал29 23 3 3 70-27 72 82.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити28 20 4 4 71-26 64 76.2
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед27 13 11 3 41-19 50 61.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед27 15 5 7 41-37 50 61.7
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур28 15 4 9 52-40 49 58.3
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион26 12 7 7 49-34 43 55.1
7 Брентфорд28 10 13 5 46-37 43 51.2
8 Ливерпуль27 12 6 9 48-33 42 51.9
9 Астон Вилла28 12 5 11 37-39 41 48.8
10 Фулхэм28 11 6 11 39-39 39 46.4
11 Челси28 10 8 10 29-30 38 45.2
12 Кристал Пэлас29 7 9 13 24-39 30 34.5
13 Вулверхэмптон29 7 7 15 23-42 28 32.2
14 Вест Хэм Юнайтед27 7 6 14 25-34 27 33.3
15 Ноттингем Форест28 6 9 13 23-50 27 32.1
16 Борнмут28 7 6 15 27-55 27 32.1
17 Лидс Юнайтед28 6 8 14 36-48 26 31.0
18
Зона вылета
Эвертон28 6 8 14 22-40 26 31.0
19
Зона вылета
Лестер Сити28 7 4 17 39-49 25 29.8
20
Зона вылета
Саутгемптон29 6 5 18 23-47 23 26.4

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