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ЦСКА - Крылья Советов 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
05 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
ЦСКА
Крылья Советов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Крылья Советов, которое состоится 05 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
РоссияВладимир Валентинович Федотов
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
15.03.2023 Фонбет Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Крылья Советов2 : 2ЦСКА
12.03.2023 МИР Российская Премьер-лига Тур 19 ЦСКА4 : 0Крылья Советов
04.09.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 8 Крылья Советов0 : 1ЦСКА
04.12.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Крылья Советов0 : 1ЦСКА
23.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 12 ЦСКА3 : 1Крылья Советов
24.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 ЦСКА1 : 0Крылья Советов
14.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Крылья Советов2 : 0ЦСКА
26.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 30 ЦСКА6 : 0Крылья Советов
31.07.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Крылья Советов0 : 0ЦСКА
02.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 21 ЦСКА2 : 1Крылья Советов
Текстовая трансляция
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Одно из самых интересных тренерских решений марта в РПЛ — одновременная игра в стартовом составе ЦСКА форвардов Антона Заболотного и Фёдора Чалова.Материалы по теме Тренер ЦСКА решился на неожиданный ход, и эксперимент с Чаловым и Заболотным сработал! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча полуфинала Кубка России (Путь РПЛ): ЦСКА — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Ростов
Урал
1 : 1 2 : 1
Локомотив М
Спартак М
0 : 1 4 : 2
Команда12
Крылья Советов
Динамо М
2 : 1 1 : 1
ЦСКА
Краснодар
3 : 0 1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Волга Ул
Зенит
0 : 3
Акрон
Торпедо М
2 : 0
Уфа
Ахмат
1 : 2
Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Акрон
Локомотив М
1 : 1 7 : 6
Ахмат
Краснодар
0 : 3
Зенит
Динамо М
1 : 1 4 : 5
Пари Нижний Новгород
Ростов
0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Урал
1 : 1 2 : 1
Команда12
Крылья Советов
ЦСКА
2 : 2 05.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Динамо М
Акрон
04.04
Краснодар
Ростов
06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
20.04
20.04
Финал (Путь РПЛ)
Команда12
19.04
Команда12
03.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
17.05
Суперфинал
11.06

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