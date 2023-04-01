ЦСКА - Крылья Советов 05 Апреля прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
05 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Крылья Советов, которое состоится 05 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|15.03.2023
|Фонбет Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|2 : 2
|12.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 19
|4 : 0
|04.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 1
|04.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|0 : 1
|23.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|3 : 1
|24.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 0
|14.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|2 : 0
|26.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|6 : 0
|31.07.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|0 : 0
|02.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|2 : 1
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Одно из самых интересных тренерских решений марта в РПЛ — одновременная игра в стартовом составе ЦСКА форвардов Антона Заболотного и Фёдора Чалова.Материалы по теме Тренер ЦСКА решился на неожиданный ход, и эксперимент с Чаловым и Заболотным сработал! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча полуфинала Кубка России (Путь РПЛ): ЦСКА — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|2 : 1
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|4 : 2
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|1 : 1
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|0 : 3
| Акрон
Торпедо М
|2 : 0
| Уфа
Ахмат
|1 : 2
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Акрон
Локомотив М
|1 : 1 7 : 6
| Ахмат
Краснодар
|0 : 3
| Зенит
Динамо М
|1 : 1 4 : 5
| Пари Нижний Новгород
Ростов
|0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Урал
|1 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
ЦСКА
|2 : 2
|05.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Динамо М
Акрон
|04.04
| Краснодар
Ростов
|06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|20.04
|20.04
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|19.04
|Команда
|1
|2
|03.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06