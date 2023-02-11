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Манчестер Юнайтед - Брентфорд 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
05 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Манчестер Юнайтед
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 05 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Брентфорд
Лондон
1ИспанияврДавид де Хеа
20ПортугалиязщДиогу Дало
19ФранциязщРафаэль Варан
6АргентиназщЛисандро Мартинес
23АнглиязщЛюк Шоу
39ШотландияпзСкотт Мактоминей
17Бразилияпз Фред
21Бразилияпз Антони
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
10АнглиянпМаркус Рашфорд
9ФранциянпАнтони Марсьяль
1ИспанияврДэвид Райа
30ДаниязщMads Roerslev
16АнглиязщБен Ми
5ЯмайказщИтан Пиннок
2ШотландиязщАарон Хики
3АнглиязщРико Генри
8ДанияпзМатиас Йенсен
10АнглияпзДжош да Силва
6ДанияпзКристиан Нёргор
19КамерунпзБрайан Мбемо
17АнглиянпАйван Тони
Главные тренеры
НидерландыЭрик тен Хаг
ДанияТомас Франк
История личных встреч
13.08.2022 Англия - Премьер-лига Тур 2 Брентфорд4 : 0Манчестер Юнайтед
02.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 35 Манчестер Юнайтед3 : 0Брентфорд
19.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 17 Брентфорд1 : 3Манчестер Юнайтед
28.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 2Брентфорд
Текстовая трансляция
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Неожиданное рассуждение легенды «Манчестер Юнайтед».Материалы по теме «Понимаю, это звучит провокационно»: Невилл сравнил выступление Роналду и Вегорста за «МЮ» 0'Собрали игроков, которые, не исключено, сменят клуб в ближайшее трансферное окно.Материалы по темеИстории Кто может покинуть «Манчестер Юнайтед» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 25-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал29 23 3 3 70-27 72 82.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити28 20 4 4 71-26 64 76.2
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед27 13 11 3 41-19 50 61.7
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур29 15 5 9 53-41 50 57.5
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед27 15 5 7 41-37 50 61.7
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион26 12 7 7 49-34 43 55.1
7 Брентфорд28 10 13 5 46-37 43 51.2
8 Ливерпуль27 12 6 9 48-33 42 51.9
9 Астон Вилла28 12 5 11 37-39 41 48.8
10 Фулхэм28 11 6 11 39-39 39 46.4
11 Челси28 10 8 10 29-30 38 45.2
12 Кристал Пэлас29 7 9 13 24-39 30 34.5
13 Вулверхэмптон29 7 7 15 23-42 28 32.2
14 Вест Хэм Юнайтед27 7 6 14 25-34 27 33.3
15 Эвертон29 6 9 14 23-41 27 31.0
16 Ноттингем Форест28 6 9 13 23-50 27 32.1
17 Борнмут28 7 6 15 27-55 27 32.1
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед28 6 8 14 36-48 26 31.0
19
Зона вылета
Лестер Сити28 7 4 17 39-49 25 29.8
20
Зона вылета
Саутгемптон29 6 5 18 23-47 23 26.4

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