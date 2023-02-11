Манчестер Юнайтед - Брентфорд 05 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
05 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 05 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Давид де Хеа
|20
|зщ
|Диогу Дало
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|23
|зщ
|Люк Шоу
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|17
|пз
|Фред
|21
|пз
|Антони
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|9
|нп
|Антони Марсьяль
|1
|вр
|Дэвид Райа
|30
|зщ
|Mads Roerslev
|16
|зщ
|Бен Ми
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|2
|зщ
|Аарон Хики
|3
|зщ
|Рико Генри
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|10
|пз
|Джош да Силва
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|17
|нп
|Айван Тони
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Томас Франк
История личных встреч
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|4 : 0
|02.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|3 : 0
|19.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 3
|28.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 2
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|82.8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|76.2
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|13
|11
|3
|41-19
|50
|61.7
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|15
|5
|9
|53-41
|50
|57.5
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|27
|15
|5
|7
|41-37
|50
|61.7
| 6
Лига конференций
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|12
|7
|7
|49-34
|43
|55.1
|7
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46-37
|43
|51.2
|8
|Ливерпуль
|27
|12
|6
|9
|48-33
|42
|51.9
|9
|Астон Вилла
|28
|12
|5
|11
|37-39
|41
|48.8
|10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|46.4
|11
|Челси
|28
|10
|8
|10
|29-30
|38
|45.2
|12
|Кристал Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|34.5
|13
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|32.2
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|7
|6
|14
|25-34
|27
|33.3
|15
|Эвертон
|29
|6
|9
|14
|23-41
|27
|31.0
|16
|Ноттингем Форест
|28
|6
|9
|13
|23-50
|27
|32.1
|17
|Борнмут
|28
|7
|6
|15
|27-55
|27
|32.1
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|28
|6
|8
|14
|36-48
|26
|31.0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|28
|7
|4
|17
|39-49
|25
|29.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
|26.4