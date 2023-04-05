21:49 ()
Свернуть список

Нант - Лион 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
05 Апреля 2023 года в 22:10 (+03:00). Кубок Франции, 1/2 финала
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
Нант
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лион, которое состоится 05 Апреля 2023 года в 22:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Лион
Лион
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
ФранцияЛоран Блан
История личных встреч
17.03.2023 Франция - Лига 1 Тур 28 Лион1 : 1Нант
11.01.2023 Франция - Лига 1 Тур 18 Нант0 : 0Лион
14.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 37 Лион3 : 2Нант
27.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 4 Нант0 : 1Лион
18.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 33 Нант1 : 2Лион
23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 Лион3 : 0Нант
18.01.2020 Кубок Франции 1/16 финала Нант3 : 4Лион
28.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 8 Лион0 : 1Нант
12.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 32 Нант2 : 1Лион
29.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 8 Лион1 : 1Нант
Турнирная таблица
1/32 финала
Метка
A03
 Париж
Валансьен
3 : 1
A01
 Гренобль
Ним
1 : 0
A04
 Страсбург
Анже
0 : 0 4 : 5
A02
 По
Монпелье
2 : 1
A05
 Шатору
ПСЖ
1 : 3
A07
 Эврё
Бастия
1 : 1 3 : 4
A06
 Грас
Тампонез
1 : 0
A12
 Лион
Метц
2 : 1
A11
 Страсбург Кёнигсхоффен
Клермон
0 : 0 4 : 3
A08
 Марсель
Йер
2 : 0
A10
 Линас-Монлери
Ланс
0 : 2
A09
 Авранш
Брест
0 : 2
A13
 Монако
Родез
2 : 2 4 : 5
A16
 Плабеннек
Ванн
2 : 0
A15
 Вируа
Нант
0 : 2
A19
 Виллеруп Тиль
Анси
1 : 6
A17
 Гранвиль
Ньор
0 : 3
A14
 Ле-Пюи Фут 43
Ницца
1 : 0
A18
 Таон
Амьен
0 : 0 4 : 2
A20
 Бордо
Ренн
1 : 2
A22
 Ла-Шатеньере
Лорьян
0 : 6
A21
 Юра Суд
Аяччо
1 : 2
A24
 Лон-Плаж
Реймс
0 : 7
A25
 Шамальер
Бурж Фут
0 : 0 6 : 5
A23
 Бельфор
Сен-Кантен
3 : 1
A29
 Дюнкерк
Осер
2 : 2 4 : 5
A28
 Стад Понтиви
Ле-Эрбье
1 : 4
A26
 Обан
Шамбери
1 : 3
A30
 Авуэн
Вьерзон
1 : 2
A27
 Ланньон
Тулуза
1 : 7
A31
 Лилль
Труа
2 : 0
A32
 Пеи де Кассель
Васкеаль
1 : 1 5 : 4
1/16 финала
Метка
B01
 Марсель
Ренн
1 : 0
B02
 Шамбери
Лион
0 : 3
B03
 Плабеннек
Гренобль
0 : 1
B07
 Тулуза
Аяччо
2 : 0
B05
 Бастия
Лорьян
1 : 1 1 : 4
B06
 Ле-Эрбье
Реймс
0 : 3
B04
 Шамальер
Париж
0 : 4
B08
 Грас
Родез
0 : 0 4 : 5
B09
 Страсбург Кёнигсхоффен
Анже
0 : 1
B11
 Лилль
По
2 : 0
B13
 Ле-Пюи Фут 43
Вьерзон
0 : 0 3 : 5
B10
 Ньор
Осер
0 : 4
B14
 Бельфор
Анси
1 : 1 3 : 4
B12
 Таон
Нант
0 : 0 2 : 4
B15
 Брест
Ланс
1 : 3
B16
 Пеи де Кассель
ПСЖ
0 : 7
1/8 финала
Метка
C01
 Лион
Лилль
2 : 2 4 : 2
C06
 Анже
Нант
1 : 1 2 : 4
C04
 Осер
Родез
2 : 3
C02
 Тулуза
Реймс
3 : 1
C05
 Париж
Анси
1 : 1 5 : 6
C03
 Вьерзон
Гренобль
0 : 1
C07
 Марсель
ПСЖ
2 : 1
C08
 Лорьян
Ланс
1 : 1 2 : 4
1/4 финала
Метка
QF1
 Лион
Гренобль
2 : 1
QF2
 Нант
Ланс
2 : 1
QF3
 Тулуза
Родез
6 : 1
QF4
 Марсель
Анси
2 : 2 6 : 7
1/2 финала
Метка
SF1
 Нант
Лион
05.04
SF2
 Анси
Тулуза
06.04

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close