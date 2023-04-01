21:49 ()
Свернуть список

Кремонезе - Фиорентина 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
05 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
Кремонезе
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Фиорентина, которое состоится 05 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Альвини
ИталияДавиде Баллардини
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
12.03.2023 Италия - Серия А Тур 26 Кремонезе0 : 2Фиорентина
14.08.2022 Италия - Серия А Тур 1 Фиорентина3 : 2Кремонезе
Турнирная таблица
Предварительный раунд
Метка
A01
 Зюйдтироль
ФеральпиСало
1 : 3
A02
 Модена
Катандзаро
3 : 1
A04
 Бари
Падова
3 : 0
A03
 Палермо
Реджана
3 : 2
1-й раунд
Метка
B01
 Кальяри
Перуджа
3 : 2
B02
 Удинезе
ФеральпиСало
2 : 1
B03
 Лечче
Читтаделла
2 : 3 ДВ
B04
 Сампдория
Реджина
1 : 0
B05
 Пиза
Брешия
1 : 4
B06
 Специя
Комо
5 : 1
B07
 Эмполи
СПАЛ
1 : 2 ДВ
B08
 Торино
Палермо
3 : 0
B09
 Венеция
Асколи
2 : 3
B10
 Верона
Бари
1 : 4
B11
 Салернитана
Парма
0 : 2
B12
 Монца
Фрозиноне
3 : 2
B13
 Дженоа
Беневенто
3 : 2
B14
 Модена
Сассуоло
3 : 2
B15
 Кремонезе
Тернана
3 : 2
B16
 Болонья
Козенца
1 : 0
1/16 финала
Метка
C02
 Дженоа
СПАЛ
1 : 0
C04
 Торино
Читтаделла
4 : 0
C06
 Специя
Брешия
3 : 1
C08
 Парма
Бари
1 : 0
C10
 Удинезе
Монца
2 : 3
C12
 Кремонезе
Модена
4 : 2 ДВ
C14
 Сампдория
Асколи
2 : 2 9 : 8
C16
 Болонья
Кальяри
1 : 0
1/8 финала
Метка
D01
 Интер М
Парма
2 : 1 ДВ
D02
 Милан
Торино
0 : 1 ДВ
D03
 Фиорентина
Сампдория
1 : 0
D04
 Рома
Дженоа
1 : 0
D05
 Наполи
Кремонезе
2 : 2 4 : 5
D06
 Аталанта
Специя
5 : 2
D07
 Лацио
Болонья
1 : 0
D08
 Ювентус
Монца
2 : 1
1/4 финала
Метка
QF1
 Интер М
Аталанта
1 : 0
QF2
 Фиорентина
Торино
2 : 1
QF3
 Рома
Кремонезе
1 : 2
QF4
 Ювентус
Лацио
1 : 0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 Ювентус
Интер М
Ювентус
Интер М
04.04
Интер М
Ювентус
26.04
0
0
0
0
SF2
 Кремонезе
Фиорентина
Кремонезе
Фиорентина
05.04
Фиорентина
Кремонезе
27.04
0
0
0
0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close