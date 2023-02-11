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Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
05 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 05 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1ПольшаврЛукаш Фабианьски
24ГерманиязщТило Керер
4ФранциязщКурт Зума
27МароккозщНаиф Агер
33Италиязщ Эмерсон
11БразилияпзЛукас Пакета
41АнглияпзДеклан Райс
28ЧехияпзТомаш Соучек
20АнглиянпДжаррод Боуэн
9ЯмайканпМайкл Антонио
22АлжирнпМохамед Саид Бенрахма
22АнглияврНик Поуп
2АнглиязщКиран Триппьер
5ШвейцариязщФабиан Шер
4НидерландызщСвен Ботман
33АнглиязщДэниел Бёрн
36АнглияпзШон Лонгстафф
39БразилияпзБруно Гимарайнс
23АнглияпзДжейкоб Мёрфи
7Бразилиянп Жоэлинтон
14ШвециянпАлександер Исак
10ФранциянпАллан Сент-Максимен
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
АнглияЭдди Хау
История личных встреч
04.02.2023 Англия - Премьер-лига Тур 22 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Вест Хэм Юнайтед
19.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 26 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Ньюкасл Юнайтед
15.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 1 Ньюкасл Юнайтед2 : 4Вест Хэм Юнайтед
17.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 32 Ньюкасл Юнайтед3 : 2Вест Хэм Юнайтед
12.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Вест Хэм Юнайтед0 : 2Ньюкасл Юнайтед
05.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 33 Ньюкасл Юнайтед2 : 2Вест Хэм Юнайтед
02.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 11 Вест Хэм Юнайтед2 : 3Ньюкасл Юнайтед
20.07.2019 Премьер-лига Азия Трофи За 3-е место Ньюкасл Юнайтед1 : 0Вест Хэм Юнайтед
02.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 29 Вест Хэм Юнайтед2 : 0Ньюкасл Юнайтед
01.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 14 Ньюкасл Юнайтед0 : 3Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал29 23 3 3 70-27 72 82.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити28 20 4 4 71-26 64 76.2
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед27 13 11 3 41-19 50 61.7
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур29 15 5 9 53-41 50 57.5
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед27 15 5 7 41-37 50 61.7
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион26 12 7 7 49-34 43 55.1
7 Брентфорд28 10 13 5 46-37 43 51.2
8 Ливерпуль27 12 6 9 48-33 42 51.9
9 Астон Вилла28 12 5 11 37-39 41 48.8
10 Фулхэм28 11 6 11 39-39 39 46.4
11 Челси28 10 8 10 29-30 38 45.2
12 Кристал Пэлас29 7 9 13 24-39 30 34.5
13 Вулверхэмптон29 7 7 15 23-42 28 32.2
14 Вест Хэм Юнайтед27 7 6 14 25-34 27 33.3
15 Эвертон29 6 9 14 23-41 27 31.0
16 Ноттингем Форест28 6 9 13 23-50 27 32.1
17 Борнмут28 7 6 15 27-55 27 32.1
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед28 6 8 14 36-48 26 31.0
19
Зона вылета
Лестер Сити28 7 4 17 39-49 25 29.8
20
Зона вылета
Саутгемптон29 6 5 18 23-47 23 26.4

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