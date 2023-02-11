Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 05 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
05 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 05 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|24
|зщ
|Тило Керер
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Наиф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон
|11
|пз
|Лукас Пакета
|41
|пз
|Деклан Райс
|28
|пз
|Томаш Соучек
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Майкл Антонио
|22
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэниел Бёрн
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|23
|пз
|Джейкоб Мёрфи
|7
|нп
|Жоэлинтон
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Аллан Сент-Максимен
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Эдди Хау
История личных встреч
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 1
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 1
|15.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 4
|17.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|3 : 2
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 2
|05.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|2 : 2
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 3
|20.07.2019
|Премьер-лига Азия Трофи
|За 3-е место
|1 : 0
|02.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 0
|01.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|82.8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|76.2
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|13
|11
|3
|41-19
|50
|61.7
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|15
|5
|9
|53-41
|50
|57.5
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|27
|15
|5
|7
|41-37
|50
|61.7
| 6
Лига конференций
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|12
|7
|7
|49-34
|43
|55.1
|7
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46-37
|43
|51.2
|8
|Ливерпуль
|27
|12
|6
|9
|48-33
|42
|51.9
|9
|Астон Вилла
|28
|12
|5
|11
|37-39
|41
|48.8
|10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|46.4
|11
|Челси
|28
|10
|8
|10
|29-30
|38
|45.2
|12
|Кристал Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|34.5
|13
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|32.2
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|7
|6
|14
|25-34
|27
|33.3
|15
|Эвертон
|29
|6
|9
|14
|23-41
|27
|31.0
|16
|Ноттингем Форест
|28
|6
|9
|13
|23-50
|27
|32.1
|17
|Борнмут
|28
|7
|6
|15
|27-55
|27
|32.1
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|28
|6
|8
|14
|36-48
|26
|31.0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|28
|7
|4
|17
|39-49
|25
|29.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
|26.4