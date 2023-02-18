Жил Висенте - Спортинг 05 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12374
05 Апреля 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Спортинг, которое состоится 05 Апреля 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Спортинг
Лиссабон
История личных встреч
|30.09.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|3 : 1
|01.05.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|4 : 1
|18.12.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|0 : 3
|10.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|1 : 2
|29.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|3 : 1
|01.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|2 : 1
|04.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. Тур 2
|0 : 2
|01.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|3 : 1
|22.02.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|2 : 0
|21.09.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|26
|23
|2
|1
|67-14
|71
|91.0
|2
|Порту
|26
|19
|4
|3
|56-17
|61
|78.2
|3
|Брага
|26
|19
|2
|5
|56-23
|59
|75.6
|4
|Спортинг
|25
|17
|2
|6
|52-23
|53
|70.7
|5
|Арока
|26
|11
|8
|7
|30-32
|41
|52.6
|6
|Витория Гимарайнш
|26
|12
|5
|9
|25-29
|41
|52.6
|7
|Каза Пия
|26
|11
|5
|10
|23-27
|38
|48.7
|8
|Визела
|26
|10
|5
|11
|30-28
|35
|44.9
|9
|Риу Аве
|26
|9
|6
|11
|25-29
|33
|42.3
|10
|Фамаликан
|26
|10
|3
|13
|25-33
|33
|42.3
|11
|Шавиш
|26
|8
|8
|10
|27-33
|32
|41.0
|12
|Боавишта
|26
|8
|6
|12
|30-44
|30
|38.5
|13
|Жил Висенте
|25
|8
|5
|12
|26-32
|29
|38.7
|14
|Портимоненсе
|26
|8
|2
|16
|18-33
|26
|33.3
|15
|Эшторил
|26
|7
|4
|15
|22-39
|25
|32.1
|16
|Маритиму
|26
|5
|4
|17
|21-49
|19
|24.4
|17
|Пасуш де Феррейра
|26
|4
|5
|17
|19-43
|17
|21.8
|18
|Санта-Клара
|26
|3
|6
|17
|17-41
|15
|19.2