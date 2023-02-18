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Жил Висенте - Спортинг 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12374
05 Апреля 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 25-й тур
Жил Висенте
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Спортинг, которое состоится 05 Апреля 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Спортинг
Лиссабон
История личных встреч
30.09.2022 Португалия - Примейра Тур 8 Спортинг3 : 1Жил Висенте
01.05.2022 Португалия - Примейра Тур 32 Спортинг4 : 1Жил Висенте
18.12.2021 Португалия - Примейра Тур 15 Жил Висенте0 : 3Спортинг
10.02.2021 Португалия - Примейра Тур 18 Жил Висенте1 : 2Спортинг
29.10.2020 Португалия - Примейра Тур 1 Спортинг3 : 1Жил Висенте
01.07.2020 Португалия - Примейра Тур 29 Спортинг2 : 1Жил Висенте
04.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. Тур 2 Жил Висенте0 : 2Спортинг
01.12.2019 Португалия - Примейра Тур 12 Жил Висенте3 : 1Спортинг
22.02.2015 Португалия - Примейра Тур 22 Спортинг2 : 0Жил Висенте
21.09.2014 Португалия - Примейра Тур 5 Жил Висенте0 : 4Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Бенфика26 23 2 1 67-14 71 91.0
2 Порту26 19 4 3 56-17 61 78.2
3 Брага26 19 2 5 56-23 59 75.6
4 Спортинг25 17 2 6 52-23 53 70.7
5 Арока26 11 8 7 30-32 41 52.6
6 Витория Гимарайнш26 12 5 9 25-29 41 52.6
7 Каза Пия26 11 5 10 23-27 38 48.7
8 Визела26 10 5 11 30-28 35 44.9
9 Риу Аве26 9 6 11 25-29 33 42.3
10 Фамаликан26 10 3 13 25-33 33 42.3
11 Шавиш26 8 8 10 27-33 32 41.0
12 Боавишта26 8 6 12 30-44 30 38.5
13 Жил Висенте25 8 5 12 26-32 29 38.7
14 Портимоненсе26 8 2 16 18-33 26 33.3
15 Эшторил26 7 4 15 22-39 25 32.1
16 Маритиму26 5 4 17 21-49 19 24.4
17 Пасуш де Феррейра26 4 5 17 19-43 17 21.8
18 Санта-Клара26 3 6 17 17-41 15 19.2

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